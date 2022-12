Weniger Proben, weniger Auftritte: Trotzdem gewinnt Chor am Rande von Mühlhausen neue Sängerinnen

Langula. Die Sänger des Chores aus Langula bilden einen der größten gemischten Chöre des Landkreises. So haben sie es geschafft, die letzten zwei Jahre zu überstehen. Eine Erfolgsgeschichte.

Chor und Bläservereinigung hatten für den dritten Sonntag der Vorweihnachtszeit zum 23. Adventssingen in die Sankt-Georg-Kirche eingeladen. Mit dabei ist auch Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj. Sie erlebte in ihrer Amtszeit erstmals dieses Konzert. „Toll“ sei es, nach der Corona-Zeit in eine so gut gefüllte Kirche zu blicken.

Chorleiter Peter Schnepf ist erleichtert, dass sein Chor gut über die Zeit der Pandemie gekommen ist, auch wenn es zeitweise keine Proben und keine Auftritte gegeben hatte. Als es wieder losgehen konnte, da traf man sich im Kirchhof und auf dem Saal der Schenke, damit man weit genug auseinander sitzen konnte. So war man gut vorbereitet und konnte fast alle Auftritte wahrnehmen.

Chor-Neuling Maya Paul wünscht „Happy Xmas“

Anders als andere Chöre der Region blieben die Langulaer Sänger bei der Stange. Zwar seien altersbedingt in dieser Zeit vier Mitglieder des Männerchores ausgeschieden, „aber mit unseren 27 Sängerinnen und 23 Sängern sind wir einer der größten gemischten Chöre im Kreis“, sagt der Chorleiter. Bei den Frauen seien in dieser Zeit sogar zwei Mitglieder dazu gekommen, eine der beiden Novizen ist erst 18 Jahre alt.

Einer der Höhepunkte des Konzertes war der Solovortrag des Titels von John Lennon und Yoko Ono „Happy Xmas“, den das Paar damals als Protest gegen den Vietnam-Krieg der USA gemeinsam verfasste und der in der gegenwärtigen Zeit an seiner Aktualität nichts verloren hat. Gesungen wurde der Titel von Chor-Neuling Maya Paul, für die es viel Beifall gab. Begleitet wurde der Chor von der Pianistin Susann Rettelbusch aus Kammerforst.