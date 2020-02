Wenn es für die Feuerwehr in Mühlhausen eng wird

Seit 24 Jahren lenkt er regelmäßig das markanteste Fahrzeug der Feuerwehrleute, die Drehleiter. Sören Zengerling, gelernter Lokführer, ist Hauptbrandmeister der Mühlhäuser Berufsfeuerwehr, führt eine Dienstschicht. Montagabend machen sich er und zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes, Marcella Scholz und Guido Hoffmann, auf, um nach Engstellen zu suchen, die im Ernstfall den Einsatz der Drehleiter verhindern und das Ausmaß eines Feuers steigern könnten.

Wer ein Vierteljahrhundert die Feuerwehrautos durch die Stadt und das Umland jongliert, der weiß, wo es eng werden kann – immer dann, wenn Halteverbote negiert werden.

Die ersten Engstellen befinden sich fast direkt vor dem Tor zur Feuerwache am Bastmarkt. Rechts rein geht es vom Bastmarkt in die Rosenstraße. Das Abbiegen gelingt nur, weil Zengerling das zehn Meter lange Fahrzeug über die Gegenfahrbahn lenkt. Entlang der Rosenstraße wird geparkt, nicht selten auch in der Engstelle. Zengerling kennt es, denn er muss auch privat desöfteren durch diese Straße.

Dreifach eng – auf der einen Seite ein Falschparker, auf der anderen die Hauswand und der Mini-Balkon des Dienstzimmers des Oberbürgermeisters in der Ratsstraße. Foto: Daniel Volkmann

Schwierig ist es, mit der Drehleiter aus der Rosen- in die Grünstraße abzubiegen – zum einen wegen der Parksituation, zum anderen wegen eines Verkehrsschildes. Angemahnt hat die Feuerwehr den Standort des Schildes mehrfach. Doch so, wie es da steht, entspricht es den Vorschriften, habe die Feuerwehr auf Nachfrage erfahren. Es ist Millimetersache, die lange Drehleiter um die Kurve zu manövrieren.

Das Drehleiterfahrzeug sei schwer zu fahren – besonders durch Mühlhausens zahlreiche enge Gassen. Deshalb sei die Drehleiter auch das letzte Fahrzeug, das Feuerwehr-Neulinge zu fahren lernen – sowohl die hauptamtlichen, als auch die 160 ehrenamtlichen.

In Wohngebieten wird meist direkt vor der Tür geparkt, das zeigt sich auch im Thuringiaweg, der von der Johannisstraße aus zu erreichen ist. Selbst wenn der Nachbar noch bequem zum Grundstück fahren kann, für Feuerwehrfahrzeuge könnte es zu eng werden. Bei dieser Probefahrt am Montagabend stehen die Fahrzeuge vorschriftsmäßig.

Zengerling weiß aber auch von Einsätzen zu erzählen, in denen die Feuerwehrleute vom Fahrzeug springen, um zumindest die Spiegel der parkenden Autos einzuklappen, damit sie durchkommen.

Touren dieser Art, die es regelmäßig gibt, sollen vor allem eines: Aufmerksamkeit erzeugen, sensibilisieren für die Arbeit der Retter.

Im Saalfelder Weg, in den Zengerling von der Windeberger Straße aus einbiegt, ist gleich an zwei Stellen für die Drehleiter kein Durchkommen. Marcella Scholz und Guido Hoffmann suchen das Gespräch mit den Fahrern, die eilig aus den Häusern gerannt kommen, als sie das Feuerwehrfahrzeug bemerken. Sie verzichten auf ein Bußgeld. Aufgrund seiner Höhe sei es nicht nachhaltig genug, ein Bußgeld zu verhängen; ein Gespräch bringe mehr. „Das Geld ist schnell gezahlt. Über das Gesprochene denkt man vielleicht noch einmal mehr nach.“

Millimeterarbeit ist es, die Drehleiter durchs Äußere und Innere Frauentor zu lenken, aber auch vom Lindenbühl aus auf den Kristanplatz. Wer immer sich gefragt hat, was die schraffierte Fläche unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg am Lindenbühl soll, der weiß es spätestens dann, wenn er das Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg in Richtung Kristanplatz beobachtet hat: Das Auto braucht diesen Platz, um vor dem Abbiegen auszuholen.