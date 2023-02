Wenn ich im Unstrut-Hainich-Kreis zum Fasching müsste

Klaus Wuggazer ersinnt pfiffige Kostüm-Ideen für Karnevals-Abstinenzler und war schon mal Zöli.

Karneval ist wie Koriander: Entweder man liebt ihn innig oder man hasst ihn inbrünstig. Dazwischen gibt es wenig. Zum Beispiel mich. Ich bin zwar oft ein Narr, stehe dem närrischen Treiben aber eher mit einer gewissen Distanz gegenüber. Trotzdem freue ich mich mit, wenn im Unstrut-Hainich-Kreis der Fasching endlich wieder volle Suppe gefeiert werden darf.

Was wäre, würde ich nicht nur als Berichterstatter zum Karneval gehen, sondern sollte mich aktiv am Geschehen beteiligen? Diesen Gedanken spielte ich bei meinem Faschingseinsatz am Wochenende durch. Ergebnis: Müsste ich ein Kostüm wählen, stünde ich sofort parat, sogar völlig ohne Umziehen und Schminken. Ich ginge einfach als rasender Reporter. Mein maximales Zugeständnis an den Larvenzwang wäre ein Hut mit „Presse“-Schildchen dran (hat’s sowas in meiner Branche jemals tatsächlich gegeben?).

Oder, zweite pfiffige Idee: als Normalo. Also ebenso genauso, wie ich grade bin. Lachen Sie nicht. Die Alltagskluft ist bei manch anderen Menschen schließlich auch eine Art Kostüm. Daheim würden die so nie rumlaufen.

Und dann fiel mir ein, dass ich mich dem Verkleidungsgebot doch schon mal richtig hingegeben habe. Damals ging ich mit einem Kumpel kurzfristig zum Kölner Karneval und wir mussten auf die Schnelle eine Verkleidung besorgen. Die einschlägigen Läden in der Domstadt waren aber komplett leer. Nur ein paar weiße Überwürfe gab es noch. Mit Schere, lila Krepppapier und Kleber machten wir daraus Priester-Gewänder und wurden – so stand es auf unserer Brust – zu Zöli (ich) und Bat (er).

Damit ernteten wir mehr Bützchen als all die Cowboys und Piraten. Ideen muss man halt haben.