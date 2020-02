Wenn in Körner Knöllchen persönlich genommen werden

Weil er glaubt, dass Fahrzeuge seiner Mitarbeiter zu Unrecht vier Knöllchen wegen Falschparkens bekommen haben, droht Unternehmer Gerhard Witt, sein soziales Engagement für die Region einzustellen. Witt führt seit 30 Jahren in der Körnerschen Wilhelm-Külz-Straße einen Werkzeugdienst, beschäftigt 14 Mitarbeiter. Weil 2019 nach einer 300.000-Euro-Investition in eine neue Halle auch der Hof gepflastert werden musste, haben seine Mitarbeiter auf dem Gehweg vor der Unterkirche in Körner geparkt – und dafür ein Verwarngeld von 120 Euro kassiert.

Um die Fahrzeuge nahe am Betriebsgelände abstellen zu dürfen, habe Witt Ende Februar eine Ausnahmegenehmigung zum Parken an der Kirche beim Ordnungsamt der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim beantragt. Nach eigenen Angaben habe er am Telefon eine mündliche, aber nie eine schriftliche Zusage bekommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es von der Verwaltung der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen: „Aufgrund eines Bearbeiterwechsels wurde die Straßenverkehrsbehörde des Kreises erst Anfang Mai um Stellungnahme gebeten. Nach deren Prüfung konnte das Parkverbot vor der Unterkirche in Körner nicht aufgehoben werden.“ Die Straße sei nicht breit genug. Da es sich um öffentlichen Verkehrsraum handele, sei eine Parkraumprivilegierung nicht möglich, erläutert Verwaltungschefin Nicole Gehret. Ein Vor-Ort-Termin mit Polizei und Verkehrsbehörde sei für Witt ebenfalls erfolglos verlaufen. Unbestritten misslich, sei die Zeit zwischen dem Postausgang der Verwaltung, in dem Witt eine Absage erteilt wurde und dem behaupteten Eingang des Schreibens beim Unternehmer exakt einen Monat später.

Dies könne nicht nachvollzogen werden. Es kann aber auch dahingestellt bleiben, erläutert die VG-Chefin. „Ein Antragsteller könne nicht davon ausgehen, dass die beantragte Maßnahme auch bewilligt wird oder stillschweigend genehmigt ist, nur weil zum Zeitpunkt einer geplanten Maßnahme kein Schreiben der Behörde vorliegt. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht“ so Gehret. Trotz der vermeintlich klaren Situation: Witt fühlt sich schlecht behandelt. Er wolle Körner und die neue Landgemeinde weder finanziell noch mit Technik weiter unterstützen. Die Entscheidung der Verwaltung nimmt er soweit persönlich, dass er sagt: „Ich werde nicht weiter in den Standort Körner investieren und schon gar keine neuen Arbeitsplätze schaffen.“ Auch wenn Körner nicht der zum Jahreswechsel gegründeten Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen angehört, so regelt dennoch deren Verwaltung die Angelegenheiten für Körner, ist – wie für Marolterode – erfüllende Gemeinde. Dazu gehört auch die Kontrolle des ruhenden Verkehrs.