Grabe. Gemeinsam mit der Feuerwehr hat ein Mann in Grabe im Juni gegen die Wassermassen gekämpft. Jetzt hat er aber ein Dreck-Problem.

Wer reinigt nach Starkregen die Straße?

Gemeinsam mit der Feuerwehr hat Friedhelm Wunderlich in der Starkregennacht vom Juni gegen die Fluten auf der Ortsdurchfahrt von Grabe gekämpft. Schwere Schäden habe man so verhindern können. Was blieb, war der Schlamm.

