Wie aus einer Kaufhalle in Großengottern eine Senioren-WG wird

Das Seniorenzentrum zwischen Mülverstedter Straße und Denkmalsplatz steht kurz vor der Eröffnung. Wie Kerstin Böttger vom Pflegedienst La Vita Cura informiert, sollen die ersten Wohnungen am 1. Juli fertig sein. Am 1. August sollen eine Tagespflege und eine Senioren-Wohngemeinschaft folgen. Bekannt ist das Areal als Standort eines ehemaligen Super- und Getränkemarktes. Abgesehen von der äußeren Hülle der beiden Gebäude wird allerdings nichts mehr an Einkaufswagen und Gemüseregale erinnern.

1,8 Millionen Euro machen aus einem Rewe-Markt ein Seniorenzentrum

Seit September laufen umfangreiche Bauarbeiten auf dem Gelände und in den Häusern. Mithilfe von Zwischenwänden entstehen Räume für Wohnungen, Therapien und Aktivitäten. Der Eigentümer – die Großengottern Objekt GmbH – investiert etwa 1,8 Millionen Euro in das Projekt. Betreiben wird es La Vita Cura mit etwa acht bis zehn Pflegekräften.

„Unser Angebot richtet sich an Menschen mit Pflegebedarf, die weiter in ihrer Heimat bleiben wollen. Hier haben sie ihr Leben verbracht, hier kennen sie die Menschen, sie wollen nicht in ein anonymes Heim in der Stadt“, beschreibt Böttger die Idee. Die Gemeinschaft der Bewohner soll an erster Stelle stehen. Das Herzstück des Projekts ist die Senioren-WG. Zwölf Zimmer plus gemeinsame Küche und Gemeinschaftsraum stehen zur Verfügung. „Wir wollen das selbstorganisierte Leben unserer Bewohner erhalten. Wenn jemand erst 9 Uhr frühstücken möchte, dann ist das eben so. Und sie können eigene Möbel mitbringen“, nennt Böttger zwei Beispiele. Regelmäßig soll es Aktivitäten, wie Ausflüge, Spiele, Kochen und Backen geben.

Noch sind freie Plätze verfügbar

Zudem entstehen in den zwei Gebäuden 13 Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen, deren Bewohner vom ambulanten Pflegedienst betreut werden. Die Wohnungen sind alle barrierefrei und mit Terrasse ausgestattet. Stolz ist Böttger auf das ungewöhnliche Bad-Konzept. Die Wand zum Bad lässt sich komplett öffnen, das Waschbecken ist in der beweglichen Wand verbaut. Das schafft deutlich mehr Bewegungsfreiheit für Pfleger und Bewohner.

Darüber hinaus können in einer Tagespflege mit angeschlossenem Wintergarten 14 Gäste betreut werden. Nach Feierabend sollen auch diese Räume den ständigen Bewohnern für Treffen zur Verfügung stehen. Das Außengelände soll deutlich grüner werden als bisher, verspricht Böttger. Frei sind momentan noch eine Zwei-Raum-Wohnung sowie sechs Plätze in der Senioren-WG.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03601/8 57 27 96.