Wie aus Kleingärtnern Farmer werden

Christian und Jacqueline Harder machten aus ihrem Kleingarten im Bad Langensalzaer Ortsteil Großwelsbach eine Obst- und Gemüsefarm und benannten sie nach ihrem Sohn Tom. Inzwischen verkaufen und liefern sie ihre Produkte an viele Kunden in der Region.

Es fing mit einem normalen Kleingarten an, mit Obst- und Gemüseanbau für die eigene Familie. Daraus geworden ist heute ein kleiner Betrieb namens „Tom’s Farm“. Der verkauft seine Produkte an eine wachsende Zahl von Kunden, liefert auch saisonal bestückte Kisten aus. Und trotzdem gärtnert Christian Harder mit seiner Frau Jacqueline in Großwelsbach immer noch so wie früher.