Es geht um die alltäglichen Probleme in der Hund-Mensch-Beziehung und das Verhalten im Stadtgebiet, erklärt der Mühlhäuser Axel Wehrsporn, einer der Initiatoren der Gruppe.

Die Stadtverwaltung hat eine Handlungsempfehlung unter dem Titel „Tipps für Hundehalter“ aufgestellt. In Mühlhausen seien täglich über 2400 Hunde im öffentlichen Raum unterwegs, heißt es darin. Das sei zumeist unproblematisch – vor allem, wenn Herrchen und Frauchen ein paar Regeln beachten.

Hundehaufen seien ein großes Ärgernis. Der Hundehalter sei bei deren Beseitigung gefordert. Die Tüten können in einen der über 400 öffentlichen Papierkörbe geworfen werden. Jeder Hundehalter sei selbst verpflichtet, geeignete Behältnisse für die Beseitigung bei sich zu haben, wenn er mit dem Hund Gassi geht. Die Stadt Mühlhausen unterstützt die Sauberkeit mit Spendern für Hundekotbeutel, aber ein leerer Spender entbinden den Hundehalter nicht seiner Beseitigungspflicht.

In öffentlichen Anlagen, im Innenstadtbereich, bei Umzügen und auf Veranstaltungen sind Hunde an der Leine zu führen. Außerdem gibt es regelrechte Hundeverbotszonen auf Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, an Wasser- und Brunnenanlagen sowie auf Liegewiesen, wo Hunde keinen Zutritt haben.

Diese und weitere Hinweise sollen künftig für ein besseres Miteinander sorgen, kündigt Wehrsporn an. Er ist auch Gründer der Facebook-Gruppe „Ridgeback Freunde Unstrut-Hainich“, die ihr Anliegen jetzt nicht nur digital, sondern auch analog in die Öffentlichkeit tragen will. Eine erste Veranstaltung ist für kommenden Sonntag, 24. November, um 14 Uhr, im Brauhaus zum Löwen geplant. Autor und Hundeexperte Ulli Schnitzer liest aus seinem Buch „Gemeinsam durch dick und dünn“. Anschließend ist eine Diskussionsrunde geplant. Der Leiter des Tierheims Mühlhausen, Jan Weingart, wird auch zu Gast sein.