Wie im Unstrut-Hainich-Kreis Kerzen für Kommunion und Konfirmation entstehen

Unter den geschickten Händen von Gabriele Sonnabend in Lengenfeld/Stein entsteht eine aktuelle Kommunionkerze.

Unstrut-Hainich-Kreis. Wie sich die Andenken und Geschenke zu Kommunion und Konfirmation in 135 Jahren gewandelt haben

Über dem blauen Planeten Erde strahlt die Sonne. Doch eine Kinderhand, deren Finger die fünf Erdteile symbolisieren sollen, zeigt ein mahnendes Kreuz nach oben. Dieses Motiv befindet sich auf einer Kerze, die ein Kind am morgigen Weißen Sonntag zu seiner Erstkommunion mit zum Altar tragen und segnen lassen darf.

Gestaltet wurde die Kerze von Gabriele Sonnabend, die immer wieder individuelle Wünsche und Anliegen von Eltern, Paten und Kindern auf Tauf-, Kommunion- oder Konfirmationskerzen verewigt.

Oft sind es plastische Gemälde, die von der Lengenfelder Kunsthandwerkerin auf die Wachsoberfläche gezaubert werden. Und sie hat seit Wochen Freude daran, für einen würdigen Rahmen der jetzt beginnenden christlichen Feste beitragen zu können. „Manchmal bekomme ich ein Motiv als Vorlage in die Hand, das von der Einladungskarte auf die Kommunionkerze soll“, erzählt die Expertin. Nicht selten sei es, dass sich ein Motiv bis hin zur Tischdekoration und später auf der Dankeskarte wiederfindet.

In schlechten Zeiten gab es nur Kerzenstumpf auf Besenstiel

Seit über 50 Jahren verziert die Eichsfelderin nun schon die Festkerzen. Während sie anfangs Schriften und Zahlen nur behutsam auf die Wachsoberflächen bringen konnte, verfügt sie nun über neue Techniken und Materialien. In früheren Zeiten habe es selbst an schlichten Kerzen gemangelt. So hätte man einst lediglich einen Kerzenstumpf auf einem abgeschnittenen Besenstiel befestigt und diesen wiederum mit weißem Papier umwickelt. Beim genauen Blick auf alte Bilder würde man dies erkennen können.

So verfügt die Lengenfelderin auch über eine kleine Galerie und Sammlung historischer Andenken zu Erstkommunion oder Konfirmation. „Mir geht es um die Bewahrung der Vergangenheit. Wer sich nicht damit auseinandersetzt, kommt auch mit der heutigen Zeit nicht zurecht.“ Als eines ihrer ältesten Ausstellungsstücke zeigt Gabriele Sonnabend auf das Erinnerungsbild von Emil Carl Wolf, der im April 1888 in Burgtonna zur Konfirmation gegangen war. Das Bild habe sie zu DDR-Zeiten bei einer Haushaltsauflösung retten können.

Ganze Bände mag auch ein Foto der Lengenfelder Erstkommunion um 1910 sprechen. Von den 26 Mädchen trugen nur drei auch weiße Strümpfe und weiße Schuhe. Diese präsentierten sie dann ganz stolz in der ersten Reihe. Doch die Blicke der Kinder schienen damals etwas ängstlich. Fast schienen sie zu ahnen, dass nur ein paar Jahre später ihre Väter und Brüder in den Ersten Weltkrieg ziehen müssten.

Als sich dann nach der Wiedervereinigung in den sogenannten Devotionalien-Shops eine unerschöpfliche Bandbreite an Geschenken zu den christlichen Festen ergoss, reduziert sich die Sache heute nahezu ausschließlich kleine Dinge.

Zumeist geht es nur noch darum, wie die Geld-Geschenke überreicht werden. „Eine Großmutter kauft schon noch einen Rosenkranz für das Enkelkind“, sagt Heike Strecker von der Christlichen Buch- und Kunsthandlung in Mühlhausen. Gefragt seien auch Kettchen und vor allem Schutzengel.