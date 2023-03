Wie Jugendliche in Mühlhausen nach der Lehre ihre Aufstiegschancen nutzen können

Mühlhausen. Die Fachschule für Technik in Mühlhausen als Teil des Berufsschulcampus lud zum Tag der offenen Tür. Wie kommt man an einen Studienplatz noch für dieses Jahr?

Gleich in mehrfacher Hinsicht ist Jonas Urbach wieder in seiner Heimatstadt angekommen. Den gelernten Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik zog es nach zwei Jahren als Kundendienstmitarbeiter einer Saarländer Firma jetzt zurück nach Mühlhauen. Weil der 22-Jährige beruflich aber nicht auf der Stelle treten und wieder im Industriebau arbeiten möchte, besuchte er am Wochenende den Tag der offenen Tür an der Fachschule für Technik in der Görmarschen Landstraße.

„Weiterbildung ist heute so wichtig“, hat Jonas Urbach bereits im Laufe seiner erst relativ kurzen Berufslaufbahn erfahren. Möglichst am 1. August möchte er seine Technikerausbildung am Berufsschulcampus Unstrut-Hainich beginnen. Dort hatte Jonas einst auch seine Ausbildung absolviert.

Studium zum Techniker lässt sich finanziell fördern

Dass der junge Mann alle Voraussetzungen mitbringt, bestätigte ihm Matthias Grywatsch als stellvertretender Schulleiter. Und so wurde Jonas Urbach gleich während des ersten Kontakts intensiv über die verschiedenen Fragen bis hin zur Studienförderung beraten.

Ebenso angeregt lief die Debatte zwischen einer Gruppe junger Interessenten aus dem Südeichsfeld mit Lehrern und angehenden Absolventen der Mühlhäuser Fachschule. „Ich bin spontan mitgekommen und gar nicht abgeneigt“, war Samuel Ochsenfahrt aus Schierschwende von den Möglichkeiten zur beruflichen Aufstiegsqualifizierung überrascht. Der 23-Jährige könnte es sich also gut vorstellen, als gelernter Fachinformatiker noch eine Ausbildung zum Techniker dranzuhängen. Ähnlich erging es weiteren jungen Männern mit ihren Erfahrungen als Kfz-Mechatroniker und Elektrotechniker.

„Die Zielstellung der Information von Interessenten und der Erfahrungsaustausch mit Absolventen wurde voll erfüllt. Wir konnten viele gute Gespräche führen und vor allem den Interessenten die notwendigen Informationen geben und Fragen beantworten“, lautete das Fazit von Matthias Grywatsch. Der Zuspruch sei wie erwartet gewesen und man hoffe, dass man viele neue Studierende für das künftige Ausbildungsjahr gewinnen konnte. Bewerbungsschluss ist am 31. März. Noch seien ausreichend Plätze vorhanden, sagt Grywatsch.

Die Fachschule für Technik bietet im März mittwochs zwischen 19 und 20 Uhr die Möglichkeit, über die Homepage https://tdot.fstmhl.de im Chat Fragen zu stellen.