Wie sich Zuckerpüppchen aus Kirchheilingen in einer Männerdomäne behauptet

Die Kirchheilingerin Judith Hellmund gibt jetzt als Truckerfahrerin Gas. Die Gefährte, die sie lenkt, haben 400 bis 500 Pferdestärken unter der Motorhaube. Immer wenn die 30-Jährige am Lenkrad sitzt, grinst sie über die ungläubigen Blicke der Passanten. Auch Trucker-Kollegen staunen, und Kinder winken ihr voller Begeisterung zu. Denn eine Frau ist in dem Beruf, der sich bis heute hartnäckig als Männerdomäne hält, noch immer etwas Besonderes.

In diesem Metier ist Judith Hellmund derzeit noch ein Neuling. Denn die frühere Bundespolizistin hatte bis zum Frühjahr unter anderem für einen Sicherheitsdienst bei Konzerten auf der Erfurter Messe gearbeitet. „Als wegen der Corona-Pandemie plötzlich der Teil meines Gewerbes wegbrach, musste ich reagieren“, sagt die Mutter eines vierjährigen Sohnes.

Ein typischer Frauenberuf kam für sie nicht infrage. „Es hat mich schon immer gereizt, große Fahrzeuge zu fahren“, berichtet sie. Daher meldete sie sich für den Lkw-Führerschein an. Im Juli bestand sie Prüfung. „Ich war ein bisschen aufgeregt wegen der Theorie“, gibt sie zu. Vor der Praxis jedoch hatte sie keine Angst. „Wenn ich weiß, wie es funktioniert, kann ich alles fahren“, sagt Judith Hellmund.

Auch echte Pferdestärkensind ein Teil ihres Lebens

Auch als Truckerfahrerin arbeitet sie freiberuflich. Sie will flexibel sein, nicht zuletzt wegen ihres Kindes. „Der Bedarf ist da“, berichtet Judith Hellmund. Schon eine Woche nach der bestanden Lkw-Prüfung fuhr sie Schotter für ein Unternehmen aus der Region. „Manchmal arbeite ich auch mehrere Wochen für die selbe Firma“, erklärt sie. Wenn sich abzeichnet, dass die Arbeit dem Ende entgegengeht, sucht sie sich neue Auftraggeber. Das verschafft ihr Abwechslung. Inzwischen hat sie schon für diverse Betriebe Getreide, Saatgut, Dünger oder Silage transportiert. Kürzlich musste sie bei einem Job den Lastwagen auch selbst beladen. „Ich habe mir das kurz über das Telefon erklären lassen“, berichtet sie. „Man wächst mit seinen Aufgaben.“

Weil sie vor allem in der Region als Truckerfahrerin unterwegs ist, kann sie sich manchmal die Zeit selbst einteilen. „Natürlich bin ich auf die Kulanz der Unternehmer angewiesen“, erzählt sie. Denn auch echte Pferdestärken sind ein Teil ihres Lebens. Sie besitzt drei Ponys und zwei Deutsche Sportpferde. Seit einiger Zeit gibt sie um Umland auch Reitunterricht und bietet Beritt an, trainiert also junge und schwierige Pferde.

Viele Fahrradfahrererkennen die Gefahren nicht

Als Truckerfrau muss sie auch Spott aushalten können. „Da muss man kontern können“, sagt Judith Hellmund. Sie spielt aber selbst gern mit dem Klischee. Zum Beispiel hat sie sich ein Schild mit der Aufschrift „Zuckerpüppchen“ anfertigen lassen. Das zieht in jeden der Trucks mit, die immer vom Arbeitgeber gestellt werden.

Unter diesem Namen betreibt sie auch einen Tik-Tok-Kanal. Dort erzählt sie unter anderem aus ihrem Truckerleben und wirbt auch für mehr Verständnis für den Beruf. Denn jetzt weiß sie erst, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme ist. „Die Lastwagen fahren meist in der Mitte, weil der Straßenrand abschüssig ist und die Gefahr sonst groß ist, dass der Auflieger herunterrutscht“, erklärt sie. Viele erkennen ihrer Meinung nach auch die Gefahren nicht. „Fahrradfahrer, die sich beim Abbiegen an der Kreuzung direkt neben einen Lkw stellen, unterschätzen, wie wenig man als Lastwagenfahrer sieht“, sagt sie.

Viele sagen ihr inzwischen, dass sie ins Fernsehen gehört. Die Serie „Trucker Babes“ eines Privatsenders ist sehr erfolgreich. Judith Hellmund kennt sie, in der Fahrschule dienten Ausschnitte daraus als Lehrstoff. „Wenn der Sender anfragt, denke ich darüber nach“, sagt sie. Vorerst hat sie andere Ziele: Etwa einen Schwerlasttransport fahren. „Das ist dann noch einmal eine andere Herausforderung.“