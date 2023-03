Wie Touristiker aus der Hainich-Region soziale Netzwerke nutzen wollen

Weberstedt. Der Verband Welterberegion bot Workshops zum Thema Social Media an. Was war das Ziel der Aktion? Welche Vorschläge haben die Fachleute?

Wie die Touristiker der Region soziale Medien wie Facebook, Instagram, Youtube und Co. für ihre Zwecke nutzen können, das stand diese Woche im Zentrum von Workshops des Vereins Welterberegion Wartburg-Hainich in Weberstedt. Die fanden gemeinsam mit der Werbeagentur Mikamedia statt. „Insgesamt zielen die Workshops auch darauf ab, die Qualität der Beiträge über die Welterberegion Wartburg-Hainich und deren Partner zu verbessern. Durch eine einheitliche Ansprache des Publikums in den sozialen Netzwerken, gemeinsame Aktionen und Kooperationen sowie eine einheitliche Bildsprache können zukünftig noch mehr Menschen für einen Besuch und Urlaub in der Welterberegion begeistert werden“, heißt es von Welterbe-Mitarbeiterin Nina Spitzhüttel.