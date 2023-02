Wiebeckschule in Bad Langensalza öffnet Türen

Bad Langensalza. Das erwartet die Besucher des Tages der offenen Tür an der Wiebeckschule Bad Langensalza.

Erstmals an einem Samstag lädt die Regelschule Wiebeckschule Bad Langensalza am 4. März, 10 bis 12 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Besucher, insbesondere die zukünftigen Fünftklässler, werden von Schülerlotsen durchs Haus geführt. Schulleitung und Vertrauenslehrerin geben Informationen. Angekündigt sind sportliche Aktivitäten auf dem Schulhof, chemische Experimente, Basteln oder digitale Rätsel in den Räumen.