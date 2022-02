Wilde Verfolgungsjagd: BMW-Fahrer aus Thüringen verursacht 80.000 Euro Schaden auf Autobahn

Nentnerhausen. Ein Mann aus Thüringen hat sich mit der Autobahnpolizei eine wilde Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer geliefert. Nach einem schweren Unfall endete die Flucht, bei der auch ein Hund verletzt wurde.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 34-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen hohen Sachschaden angerichtet. Laut Polizei hatte ein Zeuge am Freitag gegen 17.30 Uhr einen schwarzen BMW gemeldet, der auf der Autobahn 3 Richtung Köln zwischen den Anschlusstellen Idstein und Bad Camberg (Hessen) mehrfach rechts überholte und in Schlangenlinien fahre.

Daraufhin sollte das Fahrzeug sollte an der Anschlussstelle Diez von einer Streife der Autobahnpolizei von der A3 gelotst und kontrolliert werden. Zunächst hatte es auch den Anschein, dass der BMW-Fahrer dem nachkam, aber im letzten Moment zog doch nach links, beschleunigte stark und versuchte, auf der A3 Richtung Köln zu flüchten. Dabei nutzte er schließlich zum Überholen den Seitenstreifen, übersah beim Wechsel nach links allerdings ein Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur und kollidierte seitlich mit diesem. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und blieben stark beschädigt auf der Fahrbahn in Höhe Nentershausen in Rheinland-Pfalz stehen.

Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Wie sich später herausstellte stand der 34-jährige Mühlhauser unter Alkoholeinfluss und war auch nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein Hund, der sich im Fahrzeug der anderen Unfallbeteiligten befand, wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Die A3 musste für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.