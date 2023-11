Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Mühlhausen

Mühlhausen. In Mühlhausen hat sich ein Audi-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen geliefert. Durch die Fahrweise wurden auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

In der Nacht zum Sonntag hat sich ein Autofahrer in Mühlhausen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei informierte, hatte sich ein Audi A6 einer Verkehrskontrolle entzogen und wurde anschließend von mehreren Funkstreifenwagen mit Blaulicht verfolgt. Die Fahrt begann auf Höhe des Petristeinwegs und ging über in die Thomas-Müntzer-Straße, den Flutgraben und nach Görmar. Anschließend bog der Audifahrer von dort auf die B249 und fuhr in Richtung Körner und anschließend auf die Straße in Richtung Obermehler. Das Fahrzeug und die Insassen konnten schließlich zwischen Volkenroda und Obermehler gestoppt werden.

Während der Verfolgung habe der Audi-Fahrer immer wieder die Gegenfahrspur befahren, obwohl ihm auf dieser Fahrzeuge entgegenkamen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, selbst durch den Fahrer in Gefahr geraten sei oder Beeinträchtigungen durch diesen beobachtet habe, solle sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich melden.

