Winter-Regeln und hohe Strafen: Ein Blick in den Bußgeldkatalog und andere Verordnungen

Unstrut-Hainich-Kreis. Der bevorstehende Winter bringt bestimmte Verordnungen mit sich. Einheitlicher Katalog bestimmt Gelder für Verstöße im Straßenverkehr. Dabei kann es richtig teuer werden. Was sie beachten müssen.

Von kleinen Verstößen bis hin zu schwerwiegenden Folgen. Wer sich im Straßenverkehr nicht richtig verhält, muss mit Bußgeldern rechnen. Das kann ziemlich teuer werden.

„Es gibt einen bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog, wo die Verstöße und der zu zahlende Betrag aufgelistet sind. Somit gilt für jede Gemeinde derselbe Betrag“, erklärt Alexander Blankenburg, Bürgermeister von Nottertal-Heilinger-Höhen.

Relativ günstig kommt man mit 10 Euro noch davon, wenn 10 Meter vor einer Ampel gehalten und diese dadurch verdeckt wird. Dasselbe gilt für das Halten auf der linken Fahrbahnseite.

Teuer wird es dann, wenn der Fahrer in zweiter Reihe hält oder parkt. Dann gehen schon mal 55 Euro drauf. Je nach Gefährdung oder Sachbeschädigung erhöht sich der Betrag. 55 Euro kostet auch das unzulässige Halten auf Bussonderstreifen. Beim sogenannten Dooring, Gefährdung von Menschen beim Ein-und Aussteigen, müssen 40 Euro gezahlt werden.

Strafenkatalog von 5 bis 5000 Euro

Andere Ordnungswidrigkeiten können nicht einheitlich gelöst werden. In der sogenannten ordnungsbehördlichen Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten anderer Art aufgelistet, die in jeder Gemeinde unterschiedlich viel Strafe kosten. „Die ordnungsbehördliche Verordnung dient der Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf allen Straßen und Anlagen“, heißt es in der Definition. Dabei können Gelder zwischen 5 bis 5000 Euro anfallen.

Nottertal-Heilinger-Höhen erhebt beispielsweise Gelder zwischen 30 bis 100 Euro, wie Bürgermeister Blankenburg bestätigt. Zu den Verboten in der Verordnung zählt beispielsweise der Konsum von Alkohol in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Verkehrsflächen, die nahe an Einrichtungen liegen, die vorwiegend von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden.

Im Winter gelten besondere Verordnungen

In der Wintersaison ist zur eigenen Sicherheit das Betreten und Befahren der Eisflächen aller Gewässer verboten, soweit und solange sie nicht besonders freigegeben sind.

Egal zu welcher Jahreszeit, der Anbau oder das Ansiedeln des Riesenbärenklaus, Ambrosia und ähnlichen Pflanzen ist untersagt. Diese Pflanzen gelten als besonders allergieauslösend und sind somit gesundheitsgefährdend.

Sehr genau sind die Auflagen auch, wenn es um die Sicherheit von Kindern geht. So ist festgehalten, dass Kinderspielplätze nur dem Aufenthalt von Kindern bis zum Alter von 14 Jahren dienen. Außer ihnen dürfen dort nur Erziehungsberechtigte und Aufsichtspersonen verweilen. Für die Sicherheit der Kinder und anderer Personen, dürfen Tiere nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit nicht gefährdet wird. Das Füttern verwilderter Haustiere, insbesondere Tauben und Katzen, ist verboten.

Auch wenn Städte Straßenmusik als eine Belebung der Innenstadt sehen, müssen Musiker einiges beachten: lautstarke Musikinstrumente dürfen nicht verwendet werden, Musizieren ist nur werktags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr gestattet. An Sonn- und Feiertagen ist Straßenmusik nicht erlaubt.

Die wohl höchste Strafe bei einer Ordnungswidrigkeit muss bei unnötiger und unzumutbarer Lärmbelästigung gezahlt werden. Da können auf den Verursacher schon mal bis zu 5000 Euro zukommen.