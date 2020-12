Winterlicher Sonnenaufgang am Mühlhäuser Stadtwald

Vor wenigen Tagen gelang dem Mühlhäuser Straßenwärter Felix Drescher (rundes Bild) diese farbenfrohe Aufnahme mit seinem Mobiltelefon. „Kurz vor Arbeitsbeginn gegen 7.30 Uhr wies mich meine liebe Kollegin Bianka auf diesen herrlichen Sonnenaufgang hin, ich zückte mein Handy und fotografierte ihre Hand samt Telefon beim Fotografieren“, sagt Drescher. Beide seien der Meinung gewesen, diesen Moment mit vielen anderen Lesern dieser Zeitung zu teilen und schickten es an die Redaktion. „Wir von der Thüringer Straßenwartung sind echt viel und auch schon recht zeitig unterwegs, aber so einen herzerwärmenden Moment in der dunklen und recht kühlen Jahreszeit sehen wir auch nicht alle Tage“, so der 33-Jährige.