Die alte Tribüne des Stadions in Bad Langensalza wurde bereits im Sommer weggerissen.

Winterruhe in Bad Langensalzas Stadion

Im Stadion in der Thamsbrücker Straße herrscht derzeit Winterruhe. Doch in den letzten Monaten hat sich einiges getan. So wurden 8900 Quadratmeter Rollrasen verlegt. Geplant sind Anlagen für Hoch- und Weitsprung, Speerwurf, Kugelstoßen sowie vier Tartanlaufbahnen, ebenso eine neue Tribüne.

Die Bauarbeiten werden im Frühjahr fortgesetzt, sagte am Montag Gerrit Haase, der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung. Bis zum Sommer soll die Stadionsanierung beendet sein. Geplant sei ein Sportfest der Schulen zur feierlichen Übergabe. Es wird nach Ankündigung von Haase auch einen Fitnessparcours geben, der – wie die Leichtathletikanlagen – von jedermann genutzt werden kann. Die Öffnungszeiten habe man noch nicht festgelegt.