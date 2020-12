Wo die Weihnachtsbäume im Unstrut-Hainich-Kreis wachsen

Ob Nordmanntanne, Blaufichte oder die eher seltene Colorada-Tanne – der Trend beim Weihnachtsbaum geht zur Regionalität. Laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald werden in Deutschland bereits 30 Prozent der Bäume direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben gekauft, weitere 30 Prozent im Straßenhandel und der Rest in Supermärkten sowie in Garten- und Baumärkten. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis wachsen Weihnachtsbäume.

Eine Option: Den Baum im Wald oder auf der Plantage aussuchen und selbst schlagen. Das geht unter anderem bei Josef Jakobi in Bickenriede. Die Schonung am Ortsausgang mit Nordmann- und Colorado-Tannen sowie Blaufichten gibt es seit fast 20 Jahren. Im Sommer halten Schafe das Gras flach. Gespritzt würden die Bäume nicht, sagt Jakobi. Mit seinen drei Söhnen und seiner Frau pflegt er die Bäume das Jahr über, schneidet sie im Sommer und pflanzt nach. An den Adventswochenenden werden die Bäume samstags und sonntags zwischen 10 und 16 Uhr verkauft. Es gelten die Corona-Hygiene-Regeln. In der Woche kann man bereits geschnittene Exemplare auf seinem Hof in Bickenriede kaufen. Dort kommen nicht alle aus der eigenen Plantage.

In Mühlhausen diesmal keine Bäume aus dem Stadtwald

Selbst einen Baum im Wald schlagen geht mit Genehmigung des Forstamtes Hainich-Werratal am dritten Adventssamstag, 19. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr im Wald bei Menteroda. Revierförster Daniel Kempen (Kontakt unter Telefon: 0172/348 0385) bietet die Möglichkeit, Blaufichten bis 1,60 Meter Länge zu erstehen. Hier gelten ebenfalls die Corona-Auflagen. Das natürliche Wachstum der Bäume bringt nicht immer die perfekte Optik eines Plantagenbaums mit sich, erklärt Forstamtsleiter Dirk Fritzlar. „Dafür erhalten Sie einen Weihnachtsbaum, der einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck verursacht, da der Baum weder lange Transportwege zurücklegte, noch chemisch oder mechanisch behandelt wurde.“

Das fast schon zur Tradition gewordene Baumschlagen im Mühlhäuser Stadtwald fällt aus. Grund dafür sei, neben den aktuellen Kontaktbeschränkungen, vor allem der Mangel an geeigneten Nadelbäumen in diesem Jahr, heißt es vom städtischen Forstbetrieb. Insbesondere die Fichten hätte es aufgrund der klimatischen Entwicklungen zunehmend schwer, in unseren Breiten zu wachsen und zu gedeihen. Voraussichtlich im kommenden Jahr könnten wieder Weihnachtsbäume angeboten werden.

Bäume aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gehen nach Südost-Europa

Einen sehr kurzen Weg haben die Bäume hinter sich, die Anne-Maria Goldmann aus Bickenriede anbietet. Schon seit den 90er Jahren betreibt die Familie eine eigene Weihnachtsbaumplantage – mit rund 30 Hektar die größte im Unstrut-Hainich-Kreis. Nordmanntannen und Blaufichten wachsen hier, ziemlich genau an der Grenze zum Eichsfeldkreis auf dem Gebiet „Vierzehn Heiligen“. Das Land gehört der Familie, die Plantage ist mittlerweile verpachtet an einen Händler aus dem Sauerland. Kurios: Während sich dort die größten Anbauflächen Deutschlands befinden, gehen die Bäume aus Bickenriede zum Verkauf per Lastwagen nach Rumänien.

Bei Familie Goldmann hat der Weihnachtsbaumverkauft Tradition. Die führt Anne-Maria Goldmann aus Bickenriede nun mit ihrem Lebensgefährten Stefan Bust in Bickenriede fort. Foto: Alexander Volkmann

Einen kleinen Teil verkauften die Goldmanns viele Jahre lang auf ihrem Hof in Bickenriede. Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter Ursula vor eineinhalb Jahren hat nun Tochter Anne-Maria (33) das Weihnachtsbaumgeschäft übernommen und führt es gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stefan Bust auf dessen Gehöft in Büttstedt fort. Der Hof in Büttstedt hat eine lange Geschichte, war schon Schäferei und Fleischerei. „An den Ortswechsel werden sich unsere Stammkunden gewöhnen“, ist die junge Frau zuversichtlich. Die ersten waren auch schon da. Die Nordmanntanne sei die beliebteste Baumart bei ihren Kunden. Die Blaufichte dagegen könne größeren Baumschmuck tragen und dufte intensiver.

Daniel Ellerich von der gleichnamigen Gärtnerei in Heyerode bietet einige Blaufichten, auch Blautannen genannt, aus der eigenen kleinen Schonung an: „Nicht gespritzt und nicht gedüngt, natürlich gewachsen.“ Die beliebteren Nordmanntannen, die vor dem Laden in Heyerode verkauft werden, kommen wie die meisten hierzulande verkauften Weihnachtsbäume aus dem Sauerland.

Im Bollstedt verkauft Agraringenieur Detlev Zimmermann mit seinem Sohn Martin in diesem Jahr erstmals Nordmanntannen bis 2,50 Meter direkt aus seiner Plantage an der Unstrut (von Höngeda dem Industrieweg Richtung Wienerberger folgen). Freitags vor Weihnachten von 14 bis 16 Uhr geht das. Vor acht Jahren wurden die Bäumchen gepflanzt, die ersten seien nun erntereif. Auch einige Händler in der Region, wie Thürflor in Mühlhausen, bieten Zimmermanns Bäume an.

Die Preise für Weihnachtsbäume dürften, laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, in diesem Jahr über denen der Vorjahre liegen. Gründe sind zusätzliche Ausgaben für Corona-Auflagen wie Desinfektion, extra Personal und besonders große Verkaufsflächen. Für eine Nordmanntanne aus regionalem Anbau im Unstrut-Hainich-Kreis müssen Kunden mit Preisen zwischen 15 und 22 Euro je Meter rechnen.