Wo geht die Reise hin?

Reisebüros gewinnen an Bedeutung zurück. „In den vergangenen Monaten sind wir endlich wieder ins rechte Licht gerückt worden“, sagt Christian König, Inhaber des Tui-Reisecenters in Bad Langensalza. Denn die Reisebüros bieten einen Service, der bei Buchungen im Internet fehlt. Gerade in der Zeit des ersten Lockdowns habe sich gezeigt, wie wichtig ein direkter Ansprechpartner im Reisebüro sei. „Wir haben eineinhalb Monate fast rund um die Uhr gearbeitet, um alle Kunden aus dem Urlaub zurückzuholen“, berichtet er.

Pauschalen waren zwar in der Branche für den Service durchaus üblich. „Aber wir haben diese oft nicht verlangt, obwohl das Arbeitsvolumen unwahrscheinlich hoch war“, sagt König. Jetzt sei er allerdings an einem Punkt, wo diese Dienstleistung auch bezahlt werden müsse. In Königs Reisebüro kostet daher der Service im sogenannten „Quality Plus Paket“ nun 19 Euro für jeden Erwachsenen.

Auch habe er sich wegen Corona Gedanken gemacht, wie er in seinem Unternehmen künftig mit der Beratung umgehe. Telefonisch war diese schon immer möglich und auch wurden Angebote bereits per E-Mail verschickt. Nun aber gibt es eine „Smartberatung“, bei der Kunden daheim am Rechner sitzen und das Gespräch mit den Experten genauso führen können wie im Reisebüro. Möglich sei das, weil sein Reisecenter ein Franchise-Unternehmen der Tui ist – also vertraglich mit dem Konzern kooperiert und so die nötige Software bekommt, deren Kosten sich ein Selbstständiger gar nicht leisten könne.

Die Krise hat die Branche schwer getroffen. „Die Situation ist im Moment schwierig. Wir merken, dass die Leute gern verreisen möchten, können aktuell aber nur sehr wenige Ziele anbieten“, sagt Manuela Edelmann vom Mühlhäuser Tui-Reisebüro bei der Marienkirche. Denn es gebe aktuell nur eine Handvoll Ziele, die nicht mit einer Reisewarnung belegt sind. Aber auch sie hat gemerkt, dass Menschen, die zuletzt im Internet gebucht haben, in das Reisebüro zurückkehren.

Pleitewelle oder Ansturm,wenn man wieder reisen kann?

Das Mühlhäuser Reisebüro ist ebenfalls für Online-Buchungen gerüstet. „Wir suchen die passenden

Christian König, Inhaber des Tui-Reisecenters in Bad Langensalza, kann mit den Kunden dank einer neuen Software per Rechner so kommunizieren, als wären sie im Reisebüro. Foto: Sabine Spitzer

Angebote heraus und senden sie dem Kunden. Er kann dann bequem von zu Hause aus entscheiden und selbst am Rechner buchen“, sagt Birgit Bickel, die ebenfalls dort arbeitet.

Fast alle Reisebüros in der Region haben derzeit ihre Öffnungszeiten verkürzt. „Viele Kunden warten derzeit ab“, erklärt Annekathrin Rockstuhl vom Reisebüro Rockstuhl in Bad Langensalza. Sie könne das nachvollziehen, denn es sei unsicher, wann man wieder reisen könne. Sie geht davon aus, dass im Frühjahr das Reisegeschäft wieder richtig beginnt.

Auch im Reisebüro Rockstuhl sei der Trend im Sommer zu Urlaub in Deutschland und zu Ferienhäusern oder -wohnungen spürbar gewesen. Annekathrin Rockstuhl ist aber überzeugt, dass man bald wieder zur Normalität zurückkehre und Flug- oder Schiffsreisen gebucht werden. „Die Menschen freuen sich das ganze Jahr auf den Urlaub und wollen den Alltag hinter sich lassen“, sagt sie.

Norbert Weiß vom Reisebüro Steinbock-Tours in Bad Tennstedt jedoch sieht das anders: „Es wird nie wieder sein wie vorher. Corona hat die Welt verändert.“ Viele Menschen blieben aus Angst zu Hause. Seine Angestellte ist derzeit in Kurzarbeit, weil kaum ein Kunde komme. Zum Glück habe er mit seiner Fahrschule ein zweites Standbein. Auch vermutet er eine Pleitewelle bei den Reisebüros und irreparable Folgen in den Reiseländern. „Einige Hotels, die jetzt geschlossen sind, werden vermutlich nicht mehr öffnen.“

Christian König aus Bad Langensalza aber ist überzeugt: „Wenn es wieder geht, werden die Menschen wieder reisen.“ Er hat eher die Befürchtung, dass er und seine fünf Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, den Ansturm dann nicht bewältigen können.