Polizei und Kripo durchsuch ten am Dienstag eine Wohnung in Herbsleben und Bad Tennstedt.

Wohnungen in Bad Tennstedt und Herbsleben durchsucht

Zwei Wohnungen im Landkreis wurden in dieser Woche durchsucht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, habe die Mühlhäuser Kriminalpolizei bereits am Dienstagabend eine Wohnung in Bad Tennstedt und eine in Herbsleben nach Betäubungsmitteln durchsucht. Die Beamten wurden dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

