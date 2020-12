Matthias Cyrus – hier mit den Eintrittskarten für die Christvesper in diesem Jahr – schreibt einen Brief an das Weihnachtsfest.

Matthias Cyrus, evangelischer Pfarrer in Großengottern, schreibt einen Brief an die Weihnacht.

Wort zum Sonntag im Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Brief an die Weihnacht

In Anlehnung an die Autorin Susanne Niemeyer, habe ich selbst einen Brief an die Weihnacht geschrieben. Liebes Weihnachtsfest, achtunddreißig Jahre feiern wir nun schon gemeinsam. Ein paar Mal gab es Schnee. Wir haben zusammen funkelnde Augen bekommen, als endlich der Baum erleuchtet stand, haben mit Spannung die Pakete ausgepackt. Eine merkwürdig tieffriedliche Stimmung hast du verbreitet, auch, als ich langsam dahinterkam, wer die Geschenke wirklich besorgt hatte.