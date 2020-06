Wort zum Tage: Pfarrer Tobias Krüger freut sich über Hilfe in schwierigen Zeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Tage: Vieles ist anders, doch vieles bleibt gleich

In diesem Jahr habe ich es mir gemerkt. Weil ich es mir merken konnte. Oder besser: merken wollte. Ich war, grob gesagt, zwischen Hainich und Dün unterwegs. Ich war Laufen vor der Mauer und den Toren der mittelalterlichen Reichsstadt. Das war am Sonntagmorgen. Es war der 26. April um 6.43 Uhr. Da habe ich den Kuckuck gehört. Zum ersten Mal in diesem Frühjahr.

Ich weiß nicht, was das für Sie bedeutet, liebe Leser. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Weil für mich vieles zusammenkommt. Der Frühling ist da, mit dem Sonnenschein, der Wärme und dem frischen Grün. Ich summe die Volkslieder mit dem Kuckuck vor mich hin.

Und suche nach meinem Portemonnaie. Was hat hier eine Geldbörse verloren, fragen Sie sich vielleicht. Für mich gibt es ein alten Brauch. Ich bin in der Altmark im Norden vom Bezirk Magdeburg geboren und aufgewachsen. Dort habe ich gelernt: Hörst du den Kuckuck wieder rufen, musst du deine Geldbörse suchen. Und schütteln. Warum? Damit in ihr das Geld nicht alle wird. Nach etlichen Kilometern stelle ich dann zu Hause fest: Da kannst du dieses Jahr nichts schütteln. Die Geldkarte klappert nicht. Wegen unserer Viruszeit habe ich nämlich Münzen verbannt.

In diesem Frühjahr 2020 begreife ich: Vieles ist Gott sei Dank wie immer. Der Kuckuck ist wieder da. Der ersten Rosen blühen und duften. Der Spargel wächst. Die Erdbeeren schmecken. Das Grün der Blätter tut Augen und Seele gut. Andererseits ist in diesem Jahr so vieles ganz anders und ganz neu. Der immer noch und vor allem immer weniger eingeschränkte Alltag, ein Leben mit Angst und Sorge um Gesundheit und Auskommen. Die ganze Welt im Banne eine Seuche. Als Christ frage ich nach Gott.

Ich suche ihn und will seine Gegenwart in diesem Frühsommer erkennen. Mein christlicher Glaube hilft mir, Antworten auf die Herausforderung Corona zu finden. Ich habe Hoffnung. Ich habe einen Satz aus der Bibel dafür: „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.“

Lange Zeit vor mir hat eine Person das aufgeschrieben. Die sagt: Es gibt in aller Angst und Sorge die Erfahrung, dass Hilfe von Gott kommt. Es ist so. Es steht doch da. Also brauche ich nur noch auf die Suche zu gehen. Ich habe diese Hilfe in den letzten Monaten erlebt – bei einem unerwarteten Anruf, als ich gefragt wurde: Wie geht es Dir? Erzähl doch mal! Im Einsatz unserer Kindergärtnerinnen, um Kontakt zu den Familien zu halten. Beim Sonnenschein auf meiner Nase. Und beim Rufen vom Kuckuck.

Das alles und noch viel mehr hat Gott sich einfallen lassen, um mir zu helfen. Ich wünsche, dass Sie sich an Ihre Hilfsmomente erinnern können. Bleiben Sie weiter gesund und behütet.

PS: Am darauffolgenden Montag hatte ich dann den ersten Storch gesehen. Das ist nun aber ein ganz anderer Brauch.

Tobias Krüger ist Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen.