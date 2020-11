Wort zum Tage: Vom Trösten und getröstet werden

Ich weiß nicht wer Kinder im schulpflichtigen Alter hat oder sich noch an die Zeit erinnern kann: Die Kinder kommen von der Schule und dem Kindergarten nach Hause und nie lässt sich genau sagen, was sie diesmal mitgebracht haben und mit welchen Gefühlen sie das Haus betreten. Freudestrahlend und begeistert nach einem tollen Tag? Beschämt wegen einer schlechten Note? Wütend nach einem Streit mit Freunden oder traurig, mit Tränen in den Augen aus Gründen, die sie selbst kaum in Worte fassen können?

Die Eltern sind gefragt. Sie unterstützen ihre Kinder so gut sie können dabei, die täglichen Erlebnisse zu verarbeiten und sie geben wieder Mut, indem sie sie trösten. Trost haben nicht nur Kinder nötig. Das findet auch der Prophet Jeremia, der uns ein wirkliches Trostwort überliefert.

Im Monatsspruch vom November heißt es: „Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.“ Trost haben die Menschen, an die Jeremia dieses Wort richtet, wirklich nötig. Jeremia sprach zu den Israeliten im babylonischen Exil.

Viele von uns haben das unglaubliche Glück, nicht als Flüchtlinge in der Fremde, im Exil, leben zu müssen. Aber vielleicht können wir die Gefühle der Israeliten trotzdem ein wenig nachempfinden. Denn eine so schmerzhafte Situation, wie es die „babylonische Gefangenschaft“ für die Israeliten war, erleben die meisten von uns in ihrem Leben immer wieder einmal. Situationen, denen wir hilflos gegenüberstehen, die einfach über uns hereinbrechen. Situationen, die uns abschneiden von Vertrautem und uns unsicher, hilflos und allein zurücklassen. Wir stecken gerade mitten drin, in einer solchen Erfahrung. Die Corona-Pandemie beeinflusst uns – vielleicht nicht persönlich, aber als Gesellschaft – und macht uns teilweise hilflos, lässt Existenzängste groß werden.

Hier ist Trost gefragt, aber nicht, indem wir den anderen mit unseren Einsichten „zutexten“ oder das Problem mit wilden Theorien bei Demos ignorieren, sondern indem wir anderen nahe sind und ihre Ängste und Sorgen wahrnehmen.

Jeremia erzählt es uns, wie es bei ihm gemeint ist. Den Trost, von dem er spricht, schenkt auch oder gerade in so einer Zeit Gott, so wie es im Monatsspruches zu lesen ist. Aber ob wir diesen Trost, den Gott uns schenken will, tatsächlich als lindernd und leitend wahrnehmen können, das liegt nicht an Gott, das liegt an uns. Das zeigt das deutsche Wort „Trost“, das verwandt ist mit den Begriffen „treu“ und „trauen“.

Um getröstet zu werden, braucht es nicht nur die Liebe und Geduld eines einfühlsamen Trösters. Um getröstet zu werden, braucht es auch das Vertrauen, sich auf den Tröster einlassen zu wollen. Egal, ob es sich bei dem Tröster um einen Menschen oder um Gott handelt.

Ein Tröstelied wie „Heile, heile, Gänschen“ funktioniert bei einem Kind nur deshalb so gut, weil es Vertrauen zu der Person hat, die es mit dem Lied über den Schmerz hinweg leiten will. Und auch für Erwachsene gilt: Um sich trösten zu lassen, braucht es Vertrauen, das sich in der Vergangenheit bewährt hat, um jetzt in der Krise Bestand zu haben. Lassen wir uns also trösten und vielleicht werden wir auch zum Tröster – gerade in dieser Zeit.