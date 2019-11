Wortspiel-Kabarett in Mühlhausen

Mühlhausen Tilo Richter tritt in Stadtbibliothek auf

Am Mittwoch, macht Tilo Richter in der Stadtbibliothek Mühlhausen Station und präsentiert laut Ankündigung in einem Wortspiel-Kabarett anhand amüsanter, verblüffender Leseproben Bilder und Gedichte aus den beiden Büchern, die er mit Mirko Hübner geschrieben hat. Die beiden Autoren haben die Wortspielbuchreihe „Knob‘l auch!“ geschrieben und bringen sie nun auf die Bühne.

Die druckfrischen Exemplare beider Bände können im Anschluss an die Veranstaltung erworben werden, auf Wunsch mit persönlicher Widmung sowie einem „winzigen Teil eines Fahrzeugs“, also einem Autogramm. Beginn ist um 19.30 Uhr.