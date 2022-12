Wunschbaum für bedürftige Senioren in Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis. Immer mehr Senioren müssen knapper kalkulieren. In Mühlhausen startet eine Aktion, die älteren Menschen zu Weihnachten eine Freude bereitet. Sie müssen nur ihren Wunsch abgeben.

Seit Jahren richten sich die sogenannten Wunschbaum-Aktionen im Unstrut-Hainich-Kreis vor allem an Kinder. Sie hängen ihre Wünsche in Form von Kärtchen an einen Weihnachtsbaum. Wunschbaum-Paten, das sind Privatleute oder Unternehmen, erfüllen dann einen oder gleich mehrere Wünsche.

Die Mühlhäuser Brücken-Apotheke will das Prinzip in diesem Jahr auch auf bedürftige Seniorinnen und Senioren ausweiten.

„Die immer steigenden Preise in allen Bereichen machen es zunehmend auch älteren Menschen schwer, sich außerhalb des Alltäglichen etwas zu leisten“, sagt Oliver Felgner, der kaufmännische Leiter der Apotheken. Das merken die Mitarbeiter oft in persönlichen Gesprächen.

Deshalb sei in diesem Jahr die Idee entstanden, in den beiden Mühlhäuser Filialen Brücken- und Adler-Apotheke, die Aktion für Senioren zu starten.

Ihren Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro können sie dort abgeben. Das Team der Apotheke kümmert sich bis Weihnachten um die Präsente. Deshalb sollten die Wünsche bis Mittwoch, 14. Dezember, angegeben werden.

Das Budget umfasst 3000 Euro. So könne man mindestens 100 Menschen eine Freude bereiten.