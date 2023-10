Zackige Märsche und flotte Melodien in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Viele zünftige und zackige Märsche stehen im aktuellen Programm des Luftwaffenmusikkorps Erfurt.

Der zackige Erzherzog-Albrecht-, ein zünftige Jäger- und der berühmte Kaisermarsch, dazu Melodien aus dem „Weissen Rössl“ und einige musikalische Überraschungen, mit einem beschwingten wie abwechslungsreichen Programm kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Mittwoch, dem 8. November 2023, um 16 Uhr wieder in das Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza. „Wir haben für diesen Nachmittag mitreißende Blasmusik in vielen Facetten ausgesucht“, versichert Oberstleutnant Tobias Wunderle, der Leiter des Erfurter Bundeswehrorchesters.

So dürfen sich die Gäste neben vielen traditionellen Märschen auch Musical-Melodien vom Wolfgangsee freuen und neben Tuba und Trompete werden auch das Xylophon mit seinem ungewöhnlichen, fröhlichen Klang und das sonore Horn ihre großen Auftritte haben.

Der Erlös des Konzerts kommt der Spendenaktion „Thüringen hilft“ zugute, mit der unsere Zeitung und die Diakonie Mitteldeutschland seit vielen Jahren Thüringer in Not unterstützt – etwa sozial schwache Familien, Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie demenzkranke Senioren.

Karten gibt es in Bad Langensalza im Reisebüro König am Neumarkt 6, in Mühlhausen in der Tourist-Info (Ratsstr. 20) und in der VR-Bank Westthüringen in der Wendewehrstraße 99, telefonisch unter 0361 / 227 5227 und im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de ig