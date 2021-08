Zahlreiche Garagen in Mühlhausen aufgebrochen

In Mühlhausen wurde in zahlreiche Garagen eingebrochen. (Symbolbild)

Mühlhausen. In der Nacht zum Sonntag wurde in Mühlhausen in zahlreiche Garagen eingebrochen. Der Schaden sei noch nicht abschätzbar, da noch nicht alle Besitzer ausfindig gemacht werden konnten.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag mehrere Garagen in der Mühlhäuser Gartenstraße aufgebrochen. Wie die Polizei informierte, habe ein Garagenbesitzer bei sich den Einbruch festgestellt und informierte die Polizei. Die Beamten zählten am Ende insgesamt neun aufgebrochene Garagen.

Die Geschädigten seien zum Teil noch nicht bekannt. Ob und in welchem Umfang etwas entwendet wurde, lasse sich erst in den nächsten Tagen klären. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise, zudem sollen sich die Geschädigten mit der Polizeidienststelle in Mühlhausen in Verbindung setzen.