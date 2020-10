Das Dach der Dünwaldhalle in Hüpstedt soll voraussichtlich im Sommer 2021 repariert werden. Es habe jetzt Gespräche mit einem Architekturbüro zum möglichen Zeitplan der Bauarbeiten gegeben, sagte Bürgermeister Frank Meyer (CDU) jetzt. Die Reparatur sei dringend notwendig: Dach und Dachrinne seien stellenweise undicht. Die Gemeinde Dünwald erhält für die Sanierung 94.500 Euro Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Einen Eigenanteil von 10.500 Euro trägt die Gemeinde. Das wurde im Haushaltssicherungskonzept festgeschrieben. Anfang kommenden Jahres sollen die Ausschreibungen erfolgen, im zweiten Quartal die Auftragsvergabe, so Meyer. Man wolle dann die Sommerferien für die Bauarbeiten nutzen. av