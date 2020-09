Zeitzeugen-Rundgang durch Struth

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges organisiert die Eichsfelder Bildungsgesellschaft Urania eine Besichtigung des Dorfes Struth unter historischen Gesichtspunkten. Im April 1945 fanden dort die schwersten Kämpfe in ganz Thüringen statt. Amerikanische Truppen zogen am 4. April 1945 in das Dorf ein. Für die Einwohner schien der Krieg damit zu Ende zu sein, doch die deutsche Armee startete am 7. April einen Gegenangriff. Es folgten Häuserkämpfe und Tieffliegerangriffe. Dabei kamen über 300 Menschen ums Leben, darunter elf Einwohner Struths. Mehr als die Hälfte des Dorfes wurde zerstört.

An dem Rundgang nehmen Eduard Fritze und Bernward Seipel sowie mehrere Zeitzeugen teil, die die Kämpfe selbst miterlebt haben. Beginn ist am Donnerstag, 3. September, um 15 Uhr bei Edeka-Schlott. Die Veranstalter bitten bei Teilnahme um die Einhaltung der gängigen Hygiene-Regeln, also die Wahrung von Abständen sowie das Tragen von Masken, wo Abstände nicht einzuhalten sind.

Interessenten sind gebeten, sich im Vorfeld bei der Bildungsgesellschaft Urania anzumelden. Dies ist unter der Telefon: 03605/54 61 51 möglich oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de