Zellas Feuerwehrsportler siegen mit getunter 100-PS-Superpumpe

Zella. Die Zellaer haben ihre Feuerwehrpumpe an die Leistungsgrenze hochgezüchtet. Zusammen mit der Manpower verhilft das zum erneuten Erfolg auf der Insel Poel.

Die Feuerwehrsportler aus Zella im Unstrut-Hainich-Kreis haben beim Wettkampf auf der Insel Poel den ersten Platz geholt. Seit 16 Jahren gehen die Zellaer hier an den Start und seit dem Jahr 2009 hat die Mannschaft aus dem Eichsfeld das Treppchen nicht mehr verlassen.

Im Löschangriff lag die Bestzeit des Siegerteams der Männer bei 17,03 Sekunden deutlich vor Gamstädt (18,87 Sekunden). Die Feuerwehrmänner aus Urbach kamen auf den achten Platz.

Bei den Frauen holten das Team aus Urbach Platz vier mit 24,87 Sekunden und verpasste den Sieg nur um eine halbe Sekunde.

94 Männerteams und 16 Frauenteams gingen in Poel an den Start. Der Wettkampf findet auf sechs Bahnen statt. Das Wasser befördern ausschließlich Tragkraftspritzen vom Typ TS 8, die in der DDR hergestellt wurden. Tuning ist erlaubt. So haben die Zellaer ihre Pumpe von den originalen 28 PS auf nun 100 PS veredelt. Aus einer Fördermenge von 800 Litern pro Minute sind jetzt um die 3500 Liter geworden.

Die Feuerwehr Zella nutzt den Wettkampf als Familienausflug, wie Christoph Hoffmann erläutert. „Von jung bis alt kommen alle mit. Abends wird im Festzelt gefeiert.“