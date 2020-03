Zentraler Bauhof in der Landgemeinde Unstrut-Hainich

Ein zentraler Standort für den Bauhof der Landgemeinde Unstrut-Hainich – dafür hat sich jetzt Bauhofleiter Karsten Otto ausgesprochen. Grund sei der schlechte Zustand von Gebäuden und Fahrzeugen. Bis zur Fusion zur Landgemeinde am 1. Januar 2019 hatte jede der ehemals sechs eigenständigen Gemeinden ein eigenes Depot und eigene Technik.

Man könne sich von einigen maroden Gebäuden trennen, regte Otto an. Seit November 2019 ist er Chef des Bauhofes und gab nun vor dem Gemeinderat einen Überblick über die Situation. Viele Gebäude sind sanierungsbedürftig. Der Fuhrpark habe ein Durchschnittsalter von fast 17 Jahren, teilweise seien Fahrzeuge nicht mehr verkehrssicher. Zudem hätten sich bei den Mitarbeitern viele Überstunden angehäuft. So könnten notwendige Arbeiten, wie die Prüfung von Spielplätzen, kaum mehr realisiert werden. Otto will die Arbeit des Bauhofs effektiver machen.

Die Zahlen belegen, welche Arbeitsleistung dessen zehn Mitarbeiter zu bewältigen haben: 80.000 Quadratmeter Grünfläche, Bette und Hecken werden gepflegt. 60 Gemeindegebäude, sieben Friedhöfe und Trauerhallen, die Turnhalle Großengottern und das Schwimmbad in Weberstedt sowie vier Kindergärten und 18 Spielplätze werden instandgehalten. Dazu kommt die Wartung von 1000 Straßenlaternen sowie die Reinigung von Straßen und Wegen.

Für den Bauhofleiter bedarf es der Schaffung eines zentralen Bauhofs, um die Arbeit koordinierter zu gestalten, Teams zu bilden und die vorhandene Technik effektiver einsetzen zu können. So könnten alte Fahrzeuge ausgemustert werden. Aber auch Neuanschaffungen seien notwendig. Die Umstrukturierung liegt in der Hand der Gemeinderäte.

Im Haushaltsplan 2020 stehen allein 25.000 Euro für Reparaturkosten am Fuhrpark. Angedacht ist auch die Anschaffung einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter.