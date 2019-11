Der Zuchtverein in Grabe lädt zur Jugendschau.

Grabe. Junge Geflügelzüchter präsentieren Erfolge: Kreisjugendschau am Wochenende in Grabe

Zuchtgeflügel und Hühnerbingo in Grabe

Der Nachwuchs der Rassegeflügelzüchter präsentiert am Wochenende seine Zuchterfolge bei einer Ausstellung in Grabe. Zu dieser Jugendschau des Kreisverbandes Mühlhausen ist auf den Ackermannshof eingeladen. 16 Jugendliche im Alter bis 18 Jahren werden ihre Tiere zeigen, kündigt der Kreisvorsitzende Bernhard Eisenhardt an.

Auf die jungen Züchter warte ein großes Programm, unter anderem mit Spielen wie Hühnerbingo. Ein Preisrichter steht zur Verfügung, um fachliche Fragen direkt an den jeweiligen Tieren beantworten zu können. Außerdem geht es um eine gute Bewertung beim Leistungspreis und um den Titel des Kreismeisters.

Die Kreisjugendschau findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 17. November, von 10 bis 16 Uhr auf dem Ackermannshof, Hauptstraße 67, in Grabe statt.