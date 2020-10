Zuckertüten für angehende Fachangestellte in Mühlhausen

Acht Frauen und ein Mann aus Mühlhausen, Gotha, Neudietendorf, Nordhausen, Eisenach und Leinefelde/Worbis haben ihre theoretische Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte am Berufsschulcampus Unstrut-Hainich begonnen. Zum Schulstart wurden sie vom Mühlhäuser Anwaltsverein mit einer Zuckertüte überrascht. Die Interessenvertretung wirbt intensiv um Nachwuchs.

Fast 2000 Rechtsanwälte seien in Thüringen zugelassen und alle Kanzleien benötigten gut ausgebildete Mitarbeiter, meint Rechtsanwalt Alexander Fernschild, stellvertretender Vorsitzender des Anwaltsvereins. Leider sei der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten noch relativ unbekannt. Dagegen wollen die Anwälte etwas unternehmen. Sie werben seit Jahren auf Berufs- und Bildungsmessen gemeinsam mit den Beruflichen Schulen.

Die theoretische Ausbildung ist seit 1996 in deren Abteilung Handel/Wirtschaft/Gastronomie fest verankert, erläutert Berufsschullehrerin Sabine Kapell. Rechtsanwaltsfachangestellte seien in erster Linie eine wichtige Stütze für Rechtsanwälte. Die Ausbildung baut auf drei Säulen auf: Mandantenbetreuung, Büroorganisation, Abrechnung. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit einer Prüfung vor der Rechtsanwaltskammer Thüringen. Aufstiegsmöglichkeiten über Weiterbildungen gibt es zum Rechtsfachwirt oder zum Rechtsassistenten.

Außer in Mühlhausen, findet die theoretische Ausbildung noch in Erfurt und Gera statt. Vertreter der Anwaltschaft machen sich aktuell gemeinsam mit der Schulleitung für den Erhalt des Ausbildungsganges in Mühlhausen stark. Hintergrund ist die Fortschreibung der Schulnetzplanung und der Erhalt eines möglichst vollständigen und ausbildungsortnahen Bildungsangebotes. Stellungnahmen von Anwaltskammer und -verein sollen das Thüringer Bildungsministerium vom Erhalt der Ausbildung in Mühlhausen überzeugen.