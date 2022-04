Zünftige Märsche und flotte Melodien in Bad Langensalza und Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis. Neben Richard Wagner stehen auch Udo Jürgens und Ennio Morricone im Programm des Musikkorps bei Auftritten in der Region.

Mit zünftigen Märschen, beliebten Schlagern, weltberühmten Filmmelodien sowie klassischen Stücken kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt für zwei Konzerte in den Unstrut-Hainich-Kreis. Bereits am 3. Mai um 16 Uhr spielt das Blasorchester im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza, am 14. Juni – ebenfalls um 16 Uhr – im Schwanenteich Mühlhausen.

Mit den Konzerten unterstützt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt die Spendenaktion „Thüringen hilft“. Foto: Ingo Glase

„Wir freuen uns riesig, endlich wieder auf Tournee gehen und das machen zu können, wofür wir da sind – unsere Gäste mit toller Musik zu unterhalten“, versichert Oberstleutnant Tobias Wunderle. Der Leiter des Blasorchesters hat dafür ein rasantes Programm zusammengestellt. „Wir wollen all unsere Facetten zeigen“, verspricht der Dirigent. „Deshalb steht Richard Wagner ebenso im Programm wie Udo Jürgens und Ennio Morricone.“ So hören die Besucher eine Blasmusik-Fassung des „Tannhäusers“, Western-Melodien und die großen Hits des Schlager-Königs vom Wörthersee.

Aber natürlich ziehen sich zünftige Märsche wie ein roter Faden durch das Programm der Militärmusiker aus Erfurt: sie eröffnen den Nachmittag mit dem Thüringer Marsch „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer, der im Kyffhäuser geboren wurde und später ein Musikkorps in Rudolstadt leitete. Auch die Werke vom „Marschkönig aus Thamsbrück“, Hermann Ludwig Blankenburg, hat das Musikkorps ebenso wie die beliebten „Alten Kameraden“ im Repertoire.

Zwischen dem Thüringer und dem abschließenden Fliegermarsch von Hermann Dostal liegen zwei vergnügliche Stunden stimmungsvoller wie rasanter Musik, bei dem einige Instrumente des Ensembles besonders zur Geltung kommen, etwa das Xylophon bei Melodien aus „Carmen“ und „Wilhelm Tell“ oder das Altsaxophon bei der Filmmusik zum Kino-Hit „Catch Me If You Can“ mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio.

Karten für die Konzerte am 3. Mai, 16 Uhr, im KuK Bad Langensalza und 14. Juni, 16 Uhr, im Schwanenteich Mühlhausen in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon: 0361/227 5227.