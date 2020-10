Leben, Alltag und Beruf wie kann man all das verbinden? – mit Spiritualität.

So kann man das Buch von Martin Schleske „Der Klang – Vom unerhörten Sinn des Lebens“ zusammenfassen.

Martin Schleske ist kein Theologe, sondern Geigenbauer. Vor Jahren habe ich sein Buch gelesen und jetzt wieder in die Hand bekommen.

In seinem Buch beschreibt er in den einzelnen Kapiteln die Arbeitsgänge zum Bau einer Geige, und wie sie dann ihren eigenen Klang entfaltet. Allein das ist schon sehr interessant, was alles dazugehört: vom Aussuchen des Baumes, der Lagerung des Holzes, den richtigen Zuschnitt mit Rücksicht auf die Maserung, der Aufriss der Geige bis hin zu den richtigen und scharfen Werkzeugen.

Diese und viele anderen Aspekte der Herstellung verbindet der Autor dann mit dem Leben und der göttlichen Dimension. Ein Unterkapitel „Gnade finden“ führt in dieses Wort und seine Bedeutung ein. Es ist ein Wort, das biblisch immer wieder begegnet, so im Eröffnungsgruß des Paulusbriefes an die Korinther, wenn es da heißt: „Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.“

Martin Schleske sagt, dass der Klang einer Geige ein akustisches Sinnbild für die erfüllende Erfahrung des Glaubens ist: die Gnade. „Gnade zu haben heißt, Raum zu haben. Man muss ihn sich nicht nehmen. Wer Gnade hat, der hat Raum im Herzen anderer. Das ist das Wesentliche der Gnade: Sie ist ein Raum, den man sich nicht nehmen kann.“

Wenn wir in den biblischen Texten von Gnade hören, dann heißt das in diesem Sinn: Wir haben einen Raum bei Gott. Es gibt für Gläubige nichts Größeres, als zu wissen: Ich habe einen Raum (einen Ort) bei Gott. Darauf ist des Menschen Suchen und Streben ausgerichtet.

Diesen Raum bei Gott zu entdecken schenkt Sinn und Lebensfreude. Doch dabei ist die Gnade keine Einbahnstraße, wie es der Autor nennt, sondern es hat etwas mit Wechselseitigkeit zu tun. „Gott wird Raum in unserem Leben finden, wenn wir ihm diesen Raum ‚einräumen‘.

Dass Gott sich diesen Raum nicht einfach nimmt, bedeutet, dass jeder Mensch so etwas wie eine ‚Gnade‘ hat, die er geben oder verweigern kann! Würde Gott die Erlaubnis übergehen, die wir Glauben nennen, würde er also sich den Raum einfach nehmen -- ungeachtet dessen, ob wir es gewähren oder verweigern: Es wäre ein fürchterlich primitiver Gott!

Damit wären wir wieder beim Anfang der Überlegungen der Gnade: einen Raum haben und einen Raum geben. Zwischen dem Menschen und Gott, wo sich dieses Raumgeben abspielt, spricht Martin Schleske von einer Wechselseitigkeit, die seinen Ausdruck im Gebet findet.

Wenn der Alltag ihn überrollt, nimmt er sich eine kurze Auszeit zum Gebet und betet ruhig und langsam atmend: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“