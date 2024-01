Zusammenhalt bei massivem Protest gegen Ampel-Regierung im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis Mehrere hundert Traktoren und Lastwagen rollen nach Erfurt, denn auch Bauern und Mittelstandsbetriebe aus dem Unstrut-Hainich-Kreis machen ihrem Ärger gegen die Politik Luft. Warum das nicht der letzte Streiktag sein könnte.

Hunderte Landwirte, Handwerker,Unternehmer und ihre Angestellten haben am Montag auch im Unstrut-Hainich-Kreis gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Von Mühlhausen aus setzten sich gleich zwei Korsos Richtung Landeshauptstadt in Bewegung.

Landwirte aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis hatten sich mit 100 Traktoren am Morgen schon ab 5 Uhr auf dem Parkplatz an der B247 bei Ammern getroffen. Dort starteten sie um 6.15 Uhr und fuhren zunächst durch Mühlhausen, bevor es Richtung Erfurt weiterging.

Proteste in Mühlhausen

Ab 6.30 Uhr hatten sich parallel dazu auf dem Mühlhäuser Blobach Fahrzeuge von Transportunternehmen, Entsorgungsbetrieben und Baufirmen eingefunden, die mit lautstarkem Hupen ihrem Ärger Luft machten. Darunter der Bauunternehmer Robert Böhm und die Mitarbeiter seiner Universal Bau GmbH. Er sagte, die Proteste der Bauern seien nur der Aufhänger, denn aus seiner Sicht geht es um deutlich mehr. „Der gesamte Mittelstand kränkelt und leidet unter der derzeitigen Situation“, verwies er unter anderem auf Erhöhungen von CO₂-Steuer und Maut.

Der Protesttag kostet die beteiligten Unternehmen auch Geld

„Heute zeigen wir Zusammenhalt“, so Robert Böhm. Er musste bei seinen Mitarbeitern nicht viel Überzeugungsarbeit leisten und auch bei seinen Berufskollegen nicht. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich immer mehr Unternehmer gemeldet, so der Geschäftsführer, der einer der Organisatoren der Aktion im Landkreis war.

Dass der Protesttag bei den Unternehmen im Landkreis Geld kostet, war auch Jeremi Schmalz bewusst, der Geschäftsführer des Bad Tennstedter Entsorgungsbetriebs BAC ist. „Wenn aber die Arbeitsplätze verloren gehen und es mit unserem Mittelstand weiter bergab geht, kostet es Unmengen mehr Geld, und zwar der gesamten Wirtschaft“, sagte er.

Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. Foto: Alexander Volkmann

Der Entsorgungswirtschaftsbetrieb war mit 43 Lastwagen an der Protestaktion beteiligt. „Die Bürokratie in diesem Land ist völlig absurd. Man bekommt nur noch Schreiben, wie es nicht geht“, kritisierte BAC-Gründer Dirk Blankenburg. Jetzt sei ein Punkt erreicht, der das Fass zum Überlaufen bringt. Seine Forderung: „Die Ampel muss weg.“

Subventionen könnten auch für andere Branchen fallen

Patrick Plaenert aus Weberstedt, der mit Frau Stephanie den Schaustellerbetrieb Schieck in fünfter Generation führt, war dabei, um Solidarität zu zeigen mit den Bauern und dem Mittelstand. „Es läuft so viel schief in unserem Land“, meinte er mit Blick auf steigende Preise. Er fürchtet, dass die Regierung weiter streicht. Denn Schaustellerunternehmen profitieren etwa auch von der Kfz-Befreiung. „Wenn einmal der Hammer kommt, fällt er auch für uns“, war er überzeugt.

Der Unternehmer Delef Zimmermann, der in Mühlhausen einen Containerdienst betreibt, hat weitere Sorgen. Er befürchtet, dass andere Branchen hinten runterfallen, falls die Bauern mit ihren breit aufgestellten Verbänden und einer großen Lobby ihre Forderungen durchsetzen.

Der Protest legte auch den Straßenverkehr im Unstrut-Hainich-Kreis lahm. Vielerorts entstanden lange Staus. Besonders zwischen 5 Uhr und 9 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen der Region. Unter anderem in Bad Langensalza, wo der Tross eine Runde durch die Stadt drehte.

Betroffen war auch der öffentliche Personennahverkehr. Die Regionalbus GmbH aus Mühlhausen erklärte, dass ihre Busse im Linienverkehr im Landkreis zwar wie geplant fahren sollten, sie jedoch Einschränkungen aufgrund der aktuellen Verkehrslage nicht ausschließen können. Das betraf auch die Schulbusse.

Auch einige Einzelhändler im Landkreis hatten ihre Solidarität für Bauern und Mittelstand erklärt. Sie ließen ihre Geschäfte deshalb am Montag geschlossen, so wie das Lederwaren-Geschäft Louis Klingner am Mühlhäuser Steinweg. Auch die Filialen der Landfleischerei Kirchheilingen blieb zu und ebenso einige gastronomische Einrichtungen wie das Gasthaus „Brauner Hirsch“ in Kammerforst und das Café „Klein & Mein“ in Bad Langensalza.

Für die Protestaktion der Bauern und Unternehmer des Kreises war auch in Gräfentonna ein Sammelpunkt. Mehr als 100 Traktoren setzten sich von dort Richtung Erfurt in Bewegung. Darunter Frank Kösterke, der bei der Nägelstedter Niederlassung der PRO Land Agrar GmbH arbeitet. „So kann das nicht weitergehen“, spielte er auf die geplanten Kürzungen der Bundesregierung an, die allerdings jetzt wieder ein Stück zurückgerudert ist. Vor allem kleine Höfe würden dann sterben, meinte er.

Viele Beteiligte der Protestfahrt nach Erfurt gehen davon aus, dass diese Aktion nicht einmalig bleiben wird.