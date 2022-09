Zwei besondere Konzerte in Mühlhausen und Großengottern

Mühlhausen/Großengottern. Kreiskantor Oliver Stechbart spielt Bach und Karg-Elert. Das birgt einiges an Spannung in sich.

In zwei Orgelkonzerten widmet sich Kreiskantor Oliver Stechbart Johann Sebastian Bach und Sigfrid Karg-Elert: Freitag, 16. September, 19.30 Uhr, in Divi Blasii Mühlhausen, und Sonntag, 18. September, 19.30 Uhr, in St. Martini Großengottern.

„Zwei so gegensätzliche Komponisten wie Bach, der im strengen barocken Stil schreibt, und Karg-Elert, einem Vertreter der symphonischen Hochromantik, gegenüberzustellen, ist gewagt, birgt aber eine hohe Spannung in sich“, so Stechbart.