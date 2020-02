André Hettenhausen will Bürgermeister werden. Derzeit ist er Ortsbürgermeister in Bothenheilingen und führt die Liste „Zukunft Landgemeinde“ im Kampf um die Stadtratssitze.

Zwei Bewerber für Bürgermeisterwahl in Nottertal-Heilinger Höhen – Termin offen

Schon im vergangenen Jahr sei die Entscheidung gefallen – da war die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen nicht einmal gegründet. Im Spätherbst legte André Hettenhausen für sich fest: Ja, ich will mich um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Diese Woche nun machte er die Entscheidung öffentlich. Der 38-jährige Wirtschaftsingenieur ist seit 2016 parteiloser Bürgermeister von Bothenheilingen und proklamiert für sich: „In den gut drei Jahren meiner Amtszeit ist es uns gelungen, viel Geld in der Gemeinde zu investieren. Und das, obwohl wir in der Haushaltskonsolidierung waren.“

Als Hettenhausen für sich selbst die Entscheidung traf, da hatte sich Hans-Joachim Roth, Schlotheims CDU-Bürgermeister, bereits offen zu einer Kandidatur bekannt. Nun also der Bothenheilinger. Er ist zugleich der Spitzenkandidat der neuen, parteiübergreifenden Wählergruppe „Zukunft Landgemeinde“. Sie sieht sich „nicht allein als Gegengewicht zu Schlotheim; wir wollen die Gemeinde insgesamt voranbringen.“ Die Namen dreier Ortsteil-Bürgermeister werden sich auf der Liste finden. Neben Hettenhausen wollen auch Obermehlers Ortschef Heiko Willfahrt und Sandro Seeländer aus Neunheilingen (beide parteilos) kandidieren. „Wir setzen uns für gleiche Lebensbedingungen in allen sechs Ortsteilen unserer Landgemeinde ein.“ Was Roth und Hettenhausen unterscheidet, das ist ihre Sicht auf die Landgemeinde: Roth war ein Befürworter, trieb das Entstehen voran, Hettenhausen begleitete die Bildung kritisch. In seinem Dorf Bothenheilingen entschied letztlich eine Stimme über den Beitritt zur Landgemeinde. Hettenhausen macht keinen Hehl daraus: Es war nicht die seine. Nun wolle er vor allem für solide Finanzen eintreten, dafür, „dass es unseren Ortsteilen auch dann noch gut geht, wenn die Neugliederungsprämie aufgebraucht ist.“ Die Wahl zum Bürgermeister und zum Stadtrat muss bis Ende Juni stattfinden, so will es die Kommunalordnung. Noch steht der Termin nicht fest, auch ein Wahlleiter muss noch auf einer der nächsten Sitzungen des Stadtrats der Landgemeinde festgelegt werden.