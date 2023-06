Zwei Chöre gestalten großes Sommerkonzert im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza. Neben dem Erwachsenenchor haben auch kleine Sängerinnen und Sänger ihren großen Auftritt in Bad Langensalza.

Der Städtische Chor in Bad Langensalza lädt am kommenden Samstag, dem 1. Juli, um 16 Uhr wieder zu ihrem alljährlichen Sommerkonzert ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, findet das Konzert in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza.

Erstmals am Programm beteiligt ist auch der erst kürzlich gegründete Kinderchor. Die kleinen Sänger haben bereits beim Frühlings- und Weihnachtskonzert unterstützt. Beide Chöre stehen unter der Leitung von Dirigent Thomas Riede. Das Repertoire reicht über verschiedene Epochen und Stilrichtungen.

Einlass in die Gottesackerkirche ist ab 15.30 Uhr. Die Karten für das Konzert kosten sechs Euro und sind vor Ort erhältlich.