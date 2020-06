Mühlhausen. Die Tourist-Information in Mühlhausen lädt fürs Wochenende zweimal ein. Maximal dürfen 20 Gäste an jeder Führung teilnehmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Führungen durch Mühlhausen

Nach der Corona-Pause werden seit einigen Tagen von der Tourist-Information wieder Stadtführungen angeboten – an diesem Wochenende zwei: am Samstag und am Sonntag jeweils um 11 Uhr. Nach Mitteilung der Tourist-Information Mühlhausen sollten die Gäste anderthalb Stunden für die Führung durch die Altstadt einplanen.

Treffpunkt ist in der Tourist-Information, Ratsstraße 20. Es würfen maximal 20 Gäste teilnehmen, deshalb wird eine Anmeldung empfohlen. Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03601/40 47 70 und auf www.muehlhausen.de.