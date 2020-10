Zwei Geflüchtete schlagen in Mühlhausen Wurzeln

Wenn man Rana und Geti Deutsch sprechen hört, könnte man meinen, sie seien schon seit Jahren in Deutschland. Doch die beiden Schwestern sind erst im August 2019 hier angekommen, aus Afghanistan geflohen, einmal um die halbe Welt bis nach Mühlhausen. Sie wirken zielstrebig und ehrgeizig, wollen sich hier schnell ein neues Leben aufbauen.

Im September haben sie einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im Ökumenischen Hainich Klinikum angefangen, die 20-jährige Geti in der Gerontopsychiatrie und ihre 25-jährige Schwester Rana in der Neurologie. „Das macht wirklich Spaß, und es ist toll, so viel Kontakt mit Deutschen zu haben“, erzählt Geti. Bei Bufdi-Seminaren in Halle hat sie einige Freundinnen gefunden, das war davor nicht so einfach. Geti und Rana sind froh, endlich irgendwo angekommen zu sein.

Sieben verschiedene Schulen in Afghanistan besucht

„Wir haben so viele Reisen in unserem Leben gemacht und sind so oft umgezogen, jetzt wollen wir einfach hier in Mühlhausen bleiben“, meint Rana. Sieben verschiedene Schulen hat sie in Afghanistan besucht, ihre Schwester sogar neun. Sie sind in Kabul geboren, doch dann haben die Taliban Druck auf ihren Vater ausgeübt. Der Ingenieur sollte sich der Terrororganisation anschließen, sich positiv über ihre Taten äußern. „Deshalb mussten wir erst aus Kabul nach Herat, dann in verschiedene Dörfer“, erklärt Geti.

Dann kam die Entscheidung, Afghanistan ganz zu verlassen. Mit dem Flugzeug, Zügen und Bussen ging es quer durch den Nahen Osten nach Europa, erstmal bis Bulgarien. Neun Monate lang haben sie dort in einem Lager gelebt, bis es endlich weiterging, nach Obermehler. Das war im August 2019.

Ihre Heimat in Afghanistan vermissen sie schon. „Heimatland ist immer noch Heimatland“, meint Rana. „Aber der Krieg hat es unmöglich gemacht, dort zu bleiben. Ohne Sicherheit geht es einfach nicht.“ Seit sie und ihre Schwester klein waren, herrschen Krieg und Terror in Afghanistan, erst unter dem islamistischen Regime der Taliban.

Ohne Angst aufwachen

Dann begann mit dem Einmarsch der USA 2001 ein offener Krieg. Was es bedeutet, in Frieden zu leben, haben sie erst in Deutschland erfahren. „Hier können wir einfach leben“, sagt Rana. „Ich freue mich total über diese Sicherheit. Ich muss mir viel weniger Sorgen machen.“

Geti geht es ähnlich: „Wir können hier ohne Stress und Angst aufwachen.“ In Deutschland bleiben wollen die beiden auf jeden Fall. Ihr kleiner Bruder ist in der neunten Klasse, will das Abitur machen und anschließend studieren. Rana konnte ihre Schulabschlüsse aus Afghanistan in Deutschland anrechnen lassen. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, aber hier entspricht ihre Bildung nur einem Realschulabschluss. Während das immerhin für die Pflegeausbildung reicht, hängt Geti in der Luft. „Mein Abschluss wurde nicht anerkannt, deshalb bin ich nicht sicher, ob ich die Ausbildung machen kann.“

Eine eigene Wohnung für die Familie

Auch der Aufenthaltsstatus der Familie ist noch nicht endgültig geklärt. „Wir bekommen alle sechs Monate neue Papiere“, erklärt Rana. „Das ist im Moment das einzige, was uns Sorge bereitet“, fügt Geti an. Es könnte passieren, dass die Familie die Papiere beim nächsten Mal nicht bekommt. Dann müsste sie das Land wieder verlassen. Die Schwestern hoffen jetzt trotzdem, in Mühlhausen endlich Wurzeln schlagen zu können. Seit einer Woche haben sie eine eigene Wohnung in der Stadt, wo sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder wohnen. „Eine eigene Wohnung zu haben, ist schon ein sehr gutes Gefühl“, meint Rana.

Mit der Entscheidung, Afghanistan zu verlassen, hadern die beiden nicht. „Es ging einfach nicht anders“, sagt Rana. Sie und ihre Schwester wirken sehr pragmatisch in ihren Ansichten: Auch wenn sie nicht freiwillig gegangen sind, jetzt sind sie hier und machen das Beste daraus.