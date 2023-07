Zwei Jugendfeuerwehren vertreten den Unstrut-Hainich-Kreis auf Landesebene

Unstrut-Hainich-Kreis. Beim Bundeswettbewerb ist der Lösch-Nachwuchs aus Bad Tennstedt und Haussömmern eine Stufe weitergekommen. Warum es für ein Team beim Wettbewerb einen Nachteil gab.

Beim Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren wird der Lösch-Nachwuchs aus Bad Tennstedt und Haussömmern den Unstrut-Hainich-Kreis auf Landesebene vertreten. Der Wettkampf soll im September in Erfurt ausgetragen werden.

Eigentlich hätten sich drei Mannschaften aus dem Kreis qualifizieren können. Doch aus Bad Tennstedt waren zwei Teams angetreten, die sich die ersten beiden Plätze sicherten. „Das ist eine Top-Leistung“, lobt der Sprecher der Kreisjugendfeuerwehren Marc Randhage, der bei den Wettbewerb auch Wertungsrichter war. Doch der Nachteil dabei ist, dass dann nur eine Mannschaft beim Landesausscheid antreten darf.

Bad Tennstedt war auch in der Gruppenstafette stark

Auch in der Gruppenstafette lagen zwei Tennstedter Mannschaften in der Altersklasse von sechs bis neun Jahren vorn. Ob es am Heimvorteil lag, vermag niemand zu sagen. Denn Gastgeber war diesmal die Feuerwehr der Kurstadt. „Wir bedanken uns dafür sehr“, so Randhage. 117 Kinder traten insgesamt bei den drei Wettbewerben in Bad Tennstedt an, die mit 52 Betreuern angereist waren. „So etwas muss man erst einmal stemmen“, verweist Randhage auf organisatorische Herausforderungen wie unter anderem die Versorgung. Nudeln mit Tomatensoße wurde allen serviert.

Auch den anderen Wertungsrichtern dankt der Kreisjugendwehr-Sprecher. Denn sie litten unter der Hitze, die bei den Wettkämpfen herrschte.

Die meisten Jugendfeuerwehren des Kreises legen nun in den Ferien eine Pause ein. Der Wettkampf-Jahresabschluss ist dann im September in Struth vorgesehen. Gedacht als Abschied aus der Region. Denn Struth hat sich für den Wechsel in den Eichsfeldkreis entschieden.