Mühlhausen. Ein 16-Jähriger ist am Montag in Mühlhausen von zwei anderen Jugendlichen bedroht worden.

Zwei Jugendliche bedrohen 16-Jährigen in Mühlhausen

Zwei Jugendliche sollen am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, An der Burg einen 16-Jährigen bedroht und sein Fahrrad beschädigt haben.

Mit einem Stein in der Hand hätten sie das Opfer verbal attackiert und es am Weitergehen gehindert, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die alarmierten Polizisten konnten die zwei 14-jährigen Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Das Fahrrad des 16-Jährigen sei beschädigt worden.

Wer das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Die Polizei hat Anzeige wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und Bedrohung gegen die beiden namentlich bekannten Jugendlichen erstattet.

