Zwei Konzerte fallen in Mühlhausen aus

Das Kulturreferat der Stadt Mühlhausen sagt diese Woche zwei Veranstaltungen ab: Das Konzert im Rahmen der jüdisch-israelischen Kulturtage am 5. November und das Konzert anlässlich der Thüringer Jazzmeile im Ratskeller am 7. November. Gekaufte Karten müssen laut einer Mitteilung in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Informationen zu Terminen im Dezember gibt es auch auf www.mhl-kultur.de und in der Tourist Information.