Zwei Mühlhäuser unterstützen Playboy-Sternchen und Boxlegende im Container

Der Mühlhäuser Immobilienmakler Holger Gräbedünkel unterstützt seinen langjährigen Freund Rainer Gottwald, er wird am Freitagabend gemeinsam mit elf anderen Prominenten in einen Container der neuen Staffel „Promi Big Brother“ ziehen.

Mühlhausen. Die neue Staffel „Promi Big Brother“ beginnt am Freitagabend. Zwei Mühlhäuser übernehmen dabei erstmals besondere Aufgaben.

Erotik-Model, Realitystar, Playboy-Sternchen, Dschungelkönig, Box-Manager, verschiedene Sänger und Influencer – wenn am Freitagabend zwölf prominente Bewohner für zwei Wochen in einen Container ziehen und sich 24 Stunden am Tag von TV-Kameras für "Promi Big Brother"beobachten lassen, dann fiebern in diesem Jahr zwei Mühlhäuser besonders intensiv mit.

Social-Media-Experte steht Diana Schell zur Seite

So unterstützt der Profi für soziale Netzwerke, Tom Tany, das Playboy-Sternchen Diana Schell, die auch als Homeshopping-Moderatorin bekannt wurde. „Diana und ich, wir kennen uns schon viele Jahre. Während der Zeit im Container werden wir ihre gesamten Netzwerke betreuen“, sagt Tany, der auch schon anderen Promis wie Kathy Kelly unter die Arme gegriffen hat.

Der Mühlhäuser Social-Media-Profi Tom Tany kümmert sich um die Netzwerke des Playboy-Sternchens Diana Schell. Foto: Tany-Pictures

Vor wenigen Tagen gab es die finalen Absprachen, der Auftritt für Diana Schell sei detailliert vorbereitet. Telefonate, Videokonferenzen sowie Treffen mit der 52 Jahre alten Moderatorin habe es gegeben. Inzwischen hat Tom Tany die Netzwerkzugänge erhalten. Die Internetauftritte Diana Schells liegen seit dieser Woche in Mühlhäuser Hand. Ab Freitagabend laufe das Team um den Social-Media-Profi zur Hochform auf.

Internet-Postings mit abgestimmten Bildern und Videos müssen den Nutzern zum perfekten Zeitpunkt präsentiert werden. Hinzu komme das Beantworten von Fragen der Fans. „Wir müssen enorm schnell sein. Wenn jemand abends nach der Sendung eine Nachricht schickt, dann geht es nicht, dass diese erst am anderen Morgen beantwortet wird“, sagt Tom Tany. Dies könnte die Fans verärgern.

Boxmanager organisierte Deutsche Meisterschaft in Mühlhausen

Der Mühlhäuser Immobilienmakler Holger Gräbedünkel unterstützt seinen Kumpel Rainer Gottwald. Gottwald ist 56 Jahre alt und Boxmanager. Mit Gräbedünkel veranstaltete Gottwald 2018 die Deutsche Meisterschaft im Boxen in Mühlhausen. „Rainer wurde über mein Engagement bei den Amateurboxern auf mich aufmerksam. Durch ihn ist es mir gelungen, mein Marketing im Profiboxsport zu etablieren“, sagt Gräbedünkel.

Nach Angaben des Maklers sei Gottwald absolut gradlinig, zuverlässig und ehrlich. Seine Markenzeichen sind hellblond gefärbte Haare, eine riesige Goldkette um den Hals und die stark abgedunkelte Sonnenbrille. „Mein Freund Rainer wird durch seine Accessoires und das doch mitunter dominante Auftreten schnell als Proll abgestempelt. Das kann ich aber nicht bestätigen“, sagt Gräbedünkel.

Gräbedünkel verweist auf Gottwalds bewegtes Leben. Dieser begann 1980 mit Kampfsport, wurde 1986 deutscher Kickbox-Meister, absolvierte eine Ausbildung zum Kampfschwimmer. Eine schwere Knieverletzung infolge eines Schiffsunfalls beendete seine Karriere. Gottwald gründete in Baden-Württemberg sein eigenes Boxstudio. Mitte der 90er-Jahre wanderte der Box-Promoter nach Phuket (Thailand) aus und eröffnete drei Wassersport-Centren.

Das Tsunami-Weihnachten 2004 habe Gottwald hautnah erlebt. Das Wasser zerstörte die Existenz, doch er und seine Familie kamen mit dem Leben davon. „Rainer hat alles verloren und später in Deutschland Spenden für sein Dorf gesammelt“, weiß Holger Gräbedünkel. Er werde alles daran setzen, für seinen Freund mobil zu machen.