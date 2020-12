Zwei Personen und ein Hund bei Unfällen in Mühlhausen und Menteroda verletzt

Gegen Baum geprallt: Zwei Verletzte bei Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Sonnabend gegen 17.10 Uhr in Mühlhausen. Ein Skoda Kamiq fuhr auf der Ausfahrtstraße aus Heroldishausen in Richtung Straße nach Großengottern - Mülverstedt. Beim Rechtsabbiegen kam der 67-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden seine Beifahrerin und er selbst leicht verletzt.

Hund bei Unfall verletzt

Am Sonnabendnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein Opel Corsa durch die Siedlung Pöthen in Menteroda, als ein Mischlingshund plötzlich auf die Fahrbahn lief. Das Tier war dem Hundehalter vom Grundstück ausgerissen. Die 39-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und erfasste das Tier. Der Hund wurde verletzt und musste von einem Tierarzt versorgt werden. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

