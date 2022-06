An der Straße Auf der Aue wird gebaut.

Zwei Straßen in Mühlhausen gesperrt

Mühlhausen. Wegen Fahrbahnarbeiten sind der Obermühlenweg und Auf der Aue in Mühlhausen gesperrt.

Ab Montag, 27. Juni, circa 12 Uhr, werden die Straßen Obermühlenweg und Auf der Aue in Mühlhausen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Einbahnstraßenregelung werde aufgehoben. Zufahrten zu Grundstücken seien von anderen Straßen her möglich. Die Arbeiten und die Verkehrsraumeinschränkungen dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 7. Juli.