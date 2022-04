Unstrut-Hainich-Kreis. Ende April und Anfang Mai gibt es in Mühlhausen und Bad Langensalza wieder die Möglichkeit, am Trauer-Café teilzunehmen.

Die Malteser bieten wieder zwei Termine für das Trauer-Café im Unstrut-Hainich-Kreis an. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist ein Treffen am Donnerstag, 28. April, im Mehrgenerationenhaus Geschwister Scholl in Mühlhausen zwischen 14 und 16 Uhr geplant. Der zweite Termin findet am Dienstag, 3. Mai, im Büro des Erprobungsraums in Bad Langensalza zwischen 15 und 17 Uhr statt.

Das Trauer-Café sei vor allem für Menschen geeignet, deren Verlust schon einige Wochen zurückliegt. Es handele sich um ein offenes, kostenfreies Angebot. Ziel sei es, außerhalb der eigenen vier Wände in Kontakt mit anderen Menschen in einer ähnlichen Situation zu kommen – Gemeinsame Gespräche, gemeinsames Weinen, gemeinsames Lachen und neue Kontakte können helfen, die Trauer zu bewältigen.