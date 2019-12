Zwei Vereine bringen Alt und Jung zusammen

Drei Tage auf- und wieder abbauen für ein paar fröhliche Stunden. Für den Lengefelder Kirmesverein hat sich das bereits gelohnt – vor allem, weil mit dem Zusammenbringen der Generationen eines der Ziele des Vereins erreicht wurde. Zum zweiten Mal richteten die Mitglieder am Samstag ihren Weihnachtsmarkt auf dem Anger vor der Kulisse der Kirche aus.

Weihnachtsmann Michael Lohfing und Weihnachtsfrau Christiane Barthel kamen nach Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

An den Buden, die die Vereinsmitglieder in viel Eigenleistung zusammengebaut hatten, wurden Glühwein, heiße Liköre, gebackene Waffeln, selbst gemachte Schokoladenäpfel und andere Leckereien angeboten.

Hobbyimker Michael Jetschin hatte mehrere Sorten Honig von seinen Bienen mitgebracht, die das ganze Jahr rund um Lengefeld Blütennektar sammelten. Seit 15 Jahren betreibt der Lengefelder die Imkerei. In diesem Jahr gab es auch den beliebten Ahorn-Honig. „Nicht jedes Jahr blüht der Ahorn“, erklärte Jetschin. Auch Frühlingshonig von den Luhnewiesen und Kerzen aus Bienenwachs hatte er dabei.

Nebenan hatten Marion Hinz und Susann Furtner ihren Stand aufgebaut. Dort boten sie Strickwaren an. Für den musikalischen Teil des Nachmittags sorgten der Kindergarten Luhnewichtel, der Volkschor Luhnetal Lengefeld und die Blaskapelle Bickenriede.

In der gemütlich eingerichteten Gemeindeschenke wurde gebastelt und es wurden Geschichten vorgelesen. „Wir haben es mit dem Weihnachtsmarkt geschafft, viele Lengefelder und Gäste aus der Umgebung hierher zu holen“, sagt Vereinsvorsitzender Silvio Pfeil. Die Fortsetzung im kommenden Jahr sei schon in Vorplanung.

Das Christkind macht alle froh. Mit dieser Botschaft begann der Diedorfer Weihnachtsmarkt. Im Südeichsfeld kennen auch die Vier- bis Sechsjährigen schon ganz genau die Weihnachtsgeschichte. Diese spielten sie Samstagabend in Diedorfs fast voll besetzter Sankt-Albanus-Kirche zum Auftakt des zum 13. Mal vom Estanas-Fan-Club auf dem Anger durchgeführten Weihnachtsmarktes.

Zum einem Weihnachtsspiel des Sankt Katharina Kindergartens war in die Sankt-Albanus-Kirche in Diedorf eingeladen. Foto: Michael Fiegle

Nach dem Festgeläut der Kirche zum Schluss der Aufführung waren die Kinder kaum mehr in der Kirche zu halten, denn für die Eröffnung des Marktes auf dem Dorfanger war der Weihnachtsmann angekündigt. Unter dem purpurroten Mantel und dem langen weißen Bart steckte in diesem Jahr Tobias Richwien. Der las zunächst in einem großen ledernen Ohrensessel auf der Bühne die Weihnachtsgeschichte und beschenkte dann die Kinder, die dort ein Gedichtchen aufsagten oder ein Weihnachtslied sangen, mit Obst und Süßigkeiten.

Seit 13 Jahren führt der Fan-Club der Diedorfer Partyband Estanas den Weihnachtsmarkt durch. Acht Mann reichten zum Aufbau der 18 Schlemmer-, Glühwein- und Verkaufshütten, der großen Bühne, der Technik und der Weihnachtsmarkt-Deko. Mit 18 Club-Mitgliedern und vielen Helfern waren dann alle Hütten besetzt. Für das Bühnenprogramm hatte man die DJs „Dick und Durstig“ aus Struth und die Diedorfer Blasmusikanten engagiert.